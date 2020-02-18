Google "похоронила" свой сервис Google Station: что об этом известно

Компания Google закрывает свой проект Google Station. Его целью было распространение и развитие бесплатного Wi-Fi.

Развитие сервиса

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Реализация Google Station началась еще в 2015 году, сообщает TechCrunch. Во время первого этапа компания создала точки бесплатного Wi-Fi на 400 железнодорожных станциях в Индии и других местах скопления людей.

Летом 2018 года сервисом пользовались уже около 8 миллионов человек.

Проблемы с реализацией

Одной из причин закрытия такого амбициозного проекта называют сложность в поиске устойчивой бизнес-модели для масштабирования программы. Однако, в последние годы поисковику удалось распространить сервис на Индонезию, Мексику, Таиланд, Нигерию, Филиппины, Бразилию и Вьетнам. А всего три месяца назад проект запустили в Южной Африке.

В течение многих лет Google искала способы монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователь вошел в систему, чтобы подключиться к своему интернет-сервису. Похоже, даже это не обеспечило прибыль от сервиса и в корпорации приняли решение вообще отказаться от дальнейшей реализации.

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