Google "похоронит" еще один амбициозный проект

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Google "похоронит" еще один амбициозный проект
Google "похоронит" еще один амбициозный проект / unsplash

Компания Google продолжает закрывать свои сервисы и в этот раз на "кладбище" отправится еще один мессенджер, который должен был служить заменой Hangouts, – Allo. Также в своем обращении к пользователям сотрудники компании рассказали о дальнейшей судьбе всех мессенджеров в экосистеме поискового гиганта.

Об этом сообщает 9to5google.

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Напомним, недавно Google сообщила о закрытии сервиса Hangouts и его замену на Allo. "Корпорация добра" собирается закрыть Hangouts в 2020 году. По крайней мере, для обычных пользователей: они больше не смогут переписываться в мессенджере.

По словам сотрудников Google, окончательное прекращение работы Allo состоится в марте 2019 года. Для активных пользователей программы была опубликована подробная инструкция по экспорту истории сообщений – после указанного срока все они будут удалены с серверов корпорации.

Google Allo
Сервис Google Allo прекратит свою работу уже в марте 2019 года

Создатели чата заявили, что благодаря работе над мессенджером смогли многому научиться, интегрировав некоторые функции сервиса в другие приложения. Например, в "Сообщениях" теперь применяются возможности машинного обучения, впервые использованные именно в Allo.

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По поводу Hangouts разработчики отметили, что отказ от мессенджера обусловлен обычным ребрендингом. В ближайшее время его планируется разделить на две составляющие под названиями Hangouts Chat и Hangouts Meet. Сначала они будут доступны в составе G Suite, но позже станут доступны для всех пользователей.

via GIPHY

Конкретные сроки перезапуска обновленных приложений в блоге разработчиков опубликованы не были. Сообщается, что сервис Hangouts отныне в большей степени ориентирован на корпоративное использование.

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: Техно
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