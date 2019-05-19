Google "похоронит" еще один свой сервис

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Google "похоронит" еще один свой сервис
Google "похоронит" еще один свой сервис / SiliconANGLE

Компания Google регулярно запускает новые сервисы, а также их закрывает. Совсем недавно поисковик "отправил на кладбище" почтовый клиент Inbox, социальную сеть Google+, мессенджер Allo и сервис сокращения ссылок goo.gl, а теперь очередь дошла еще до одного сервиса.

Как сообщает Engadget, в конце июня 2019 года прекратит свою работу VR-платформа Jump.

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Что известно о Jump? Сервис представили в 2015 году и она позволяла пользователям создавать и делиться контентом для виртуальной реальности. Google даже заручилась поддержкой GoPro и китайской фирмы Yi, которые выпустили 360-градусные камеры стоимостью 15 000 долларов и 17 000 долларов соответственно.

Анонс 360-градусной VR-камеры Yi Halo – смотрите видео

 

Каковы причины закрытия сервиса? Причиной закрытия сервиса в компании называют появление более продвинутых и популярных решений для создания VR-контента.

Когда начнут удалять учетные записи? С 26 июня в Jump отключат возможность загрузки и редактирования новых видео. До 27 июня пользователи смогут скачать копию своих данных, а 28 июня Google начнет стирать все с облака и удалять учетные записи.


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Теги: Новости Техно Техно Google Интернет
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