Google "похоронит" очки дополненной реальности Glass Explorer Edition

Список отмененных продуктов Google пополнился еще одним устройством – компания объявила о прекращении поддержки очков дополненной реальности Google Glass Explorer Edition. Заметим, устройство дебютировало на рынке в 2014 году с ценником 1500 долларов.

Владельцы когда-то амбициозного гаджета Google Glass Explorer Edition уже начали получать финальное обновление прошивки, которое "убивает" большую часть его функций.

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Что известно об обновлении

Согласно описанию апдейта на официальном сайте Google, пользователи должны загрузить и установить последнюю версию прошивки самостоятельно до 25 февраля 2020 года. После указанной даты обновления удалит "необходимость и возможность" использовать аккаунт Google при работе с устройством и "отвяжет" его от сервисов компании.

Презентация Google Glass Explorer Edition – смотрите видео

Google Glass Explorer Edition продолжит работать и без установки новой прошивки, но в любом случае потеряет доступ к экосистеме сервисов Google, а также возможность работы с мобильным приложением MyGlass для смартфонов.

Будут ли работать очки в дальнейшем

Хотя очки и потеряют большую часть сервисных функций, в "кирпич" они не превратятся: пользователям будут доступны функции Bluetooth, возможность загрузки сторонних приложений, а также съемка видео и фотографий.

Какие очки не получат "убийственного" обновления

Апдейт не тронет корпоративную версию Google Glass Enterprise Edition, которую вендор начал предлагать представителям строительной индустрии и врачам около двух лет назад.

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