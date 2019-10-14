Google "похоронит" смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Google "похоронит" смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL
Google "похоронит" смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL / unsplash

Google не только периодически представляет новые устройства и сервисы, но и отправляет старые на "кладбище". В сети появилась информация, что поисковик отменит производство сразу двух прошлогодних гаджетов после релиза линейки Pixel 4.

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал промо-постер Google со сравнением характеристик Pixel 4 и Pixel 4 XL с предшественниками.

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Примечательно, что конкурентами новинок при этом выступают лишь аппараты серии Pixel 3a. Как утверждает источник, производитель намерен прекратить продажи моделей 2018 года сразу после анонса их преемников.

Что известно о "бюджетной" линейке смартфонов Google? Линейку Pixel 3a компания представила в начале мая 2019 года, сохранив фирменную камеру и набор интерфейсов старших моделей, аппараты дебютировали по меньшей цене за счет ряда модификаций.

По данным инсайдера, вскоре в официальном интернет-магазине Google пользователи смогут выбирать только между "бюджетными" Pixel 3a или Pixel 3a XL и флагманскими Pixel 4 или Pixel 4 XL.

Дата анонса новых смартфонов. Отметим, презентация новинок Google состоится уже завтра, 15 октября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google Pixel 3 Google Pixel Google Новости Техно Техно Смартфоны
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