Google "похоронит" смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL
Google не только периодически представляет новые устройства и сервисы, но и отправляет старые на "кладбище". В сети появилась информация, что поисковик отменит производство сразу двух прошлогодних гаджетов после релиза линейки Pixel 4.
Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал промо-постер Google со сравнением характеристик Pixel 4 и Pixel 4 XL с предшественниками.
Читайте также: Никакой тайны: непредставленный Google Pixel 4 показали на Таймс-сквер
Примечательно, что конкурентами новинок при этом выступают лишь аппараты серии Pixel 3a. Как утверждает источник, производитель намерен прекратить продажи моделей 2018 года сразу после анонса их преемников.
Что известно о "бюджетной" линейке смартфонов Google? Линейку Pixel 3a компания представила в начале мая 2019 года, сохранив фирменную камеру и набор интерфейсов старших моделей, аппараты дебютировали по меньшей цене за счет ряда модификаций.
По данным инсайдера, вскоре в официальном интернет-магазине Google пользователи смогут выбирать только между "бюджетными" Pixel 3a или Pixel 3a XL и флагманскими Pixel 4 или Pixel 4 XL.
Дата анонса новых смартфонов. Отметим, презентация новинок Google состоится уже завтра, 15 октября.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно