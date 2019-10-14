Google "похоронит" смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Google не только периодически представляет новые устройства и сервисы, но и отправляет старые на "кладбище". В сети появилась информация, что поисковик отменит производство сразу двух прошлогодних гаджетов после релиза линейки Pixel 4.

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал промо-постер Google со сравнением характеристик Pixel 4 и Pixel 4 XL с предшественниками.

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Примечательно, что конкурентами новинок при этом выступают лишь аппараты серии Pixel 3a. Как утверждает источник, производитель намерен прекратить продажи моделей 2018 года сразу после анонса их преемников.

This is the Google Pixel line-up for this year and a comparison image for the same: Pixel 4, 4XL, 3a and 3a XL. Found the same marketing image as well. Looks like Pixel 3 will be discontinued after all. #Pixel4 #madebygoogle pic.twitter.com/XJDDCbkCFa — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 12, 2019

Что известно о "бюджетной" линейке смартфонов Google? Линейку Pixel 3a компания представила в начале мая 2019 года, сохранив фирменную камеру и набор интерфейсов старших моделей, аппараты дебютировали по меньшей цене за счет ряда модификаций.

По данным инсайдера, вскоре в официальном интернет-магазине Google пользователи смогут выбирать только между "бюджетными" Pixel 3a или Pixel 3a XL и флагманскими Pixel 4 или Pixel 4 XL.

Дата анонса новых смартфонов. Отметим, презентация новинок Google состоится уже завтра, 15 октября.

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