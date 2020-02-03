Google покажет влияние изменений климата на исторические достопримечательности

Компания Google довольно многогранна и применяет современные технологии в различных отраслях. Например, для сохранения культурного наследия человечества. Именно с этой целью поисковый гигант занялся созданием специальной коллекции, которая демонстрирует влияние климата на знаменитые исторические памятники.

Что известно об инициативе

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В новой коллекции "Наследие края" компания покажет свое видение разрушительного влияния изменений климата на различные достопримечательности, сообщает Engadget.

Коллекция будет включать более 50 демонстраций, показывающих влияние изменений климата. 25 моделей в подробном 3D формате воссоздадут из пяти разных локаций мира:

статуи на острове Пасхи в Рапа-Нуи

старый и новый Эдинбург

торговый порт Килва Кисивани в Танзании

бангладешская город-мечеть Багерхат

древний перуанский город Чан-Чан.

Их детальные трехмерные изображения получают с помощью дронов, фотограмметрии и лазерного сканирования.

Ролик, который демонстрирует влияние климата на исторические достопримечательности – смотрите видео

Где посмотреть изображение

Созданные материалы будут доступны для скачивания всем желающим через специальный сайт. Кроме того, для мобильных устройств Google создаст две галереи в дополненной реальности с возможностью прогуляться по Мечети девяти куполов в Бангладеше и Форту Герез в Танзании. В перспективе компания намерена перенести в дополненную реальность и другие объекты.

Остров Пасхи – смотрите видео

Цель проекта

Google надеется, что новая коллекция побуждает общественность к более бережному отношению к окружающей среде и стимулирует его к активным действиям по смягчению изменений климата. Но если с достопримечательностями все же что-то случится, то у людей останутся их детальные цифровые копии.

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