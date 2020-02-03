Google покажет влияние изменений климата на исторические достопримечательности
Компания Google довольно многогранна и применяет современные технологии в различных отраслях. Например, для сохранения культурного наследия человечества. Именно с этой целью поисковый гигант занялся созданием специальной коллекции, которая демонстрирует влияние климата на знаменитые исторические памятники.
Что известно об инициативе
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В новой коллекции "Наследие края" компания покажет свое видение разрушительного влияния изменений климата на различные достопримечательности, сообщает Engadget.
Коллекция будет включать более 50 демонстраций, показывающих влияние изменений климата. 25 моделей в подробном 3D формате воссоздадут из пяти разных локаций мира:
- статуи на острове Пасхи в Рапа-Нуи
- старый и новый Эдинбург
- торговый порт Килва Кисивани в Танзании
- бангладешская город-мечеть Багерхат
- древний перуанский город Чан-Чан.
Их детальные трехмерные изображения получают с помощью дронов, фотограмметрии и лазерного сканирования.
Ролик, который демонстрирует влияние климата на исторические достопримечательности – смотрите видео
Где посмотреть изображение
Созданные материалы будут доступны для скачивания всем желающим через специальный сайт. Кроме того, для мобильных устройств Google создаст две галереи в дополненной реальности с возможностью прогуляться по Мечети девяти куполов в Бангладеше и Форту Герез в Танзании. В перспективе компания намерена перенести в дополненную реальность и другие объекты.
Остров Пасхи – смотрите видео
Цель проекта
Google надеется, что новая коллекция побуждает общественность к более бережному отношению к окружающей среде и стимулирует его к активным действиям по смягчению изменений климата. Но если с достопримечательностями все же что-то случится, то у людей останутся их детальные цифровые копии.
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