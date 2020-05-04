Google полностью очистит Chrome от некачественных и вредоносных расширений

В феврале из-за роста активности мошенников Google приостановила размещение и обновление платных расширений в официальном интернет-магазине браузера Chrome. С целью защиты пользователей компания сообщила об ужесточении правил, чтобы очистить платформу от устаревших и опасных приложений, которые вводят людей в заблуждение.

Google объяснила, что в последнее время магазин наводнили спамеры и мошенники. Чаще всего их расширения не выполняют никаких полезных функций и созданы для привлечения внимания к определенным услугам и товарам, рассказывает Gizchina.

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Новые правила размещения расширений в магазине Google Chrome

Запрещено создавать дубликаты расширений с разными названиями и одинаковым содержанием.

Расширениям не дозволены методы "ключевого спама" для заполнения полей метаданных несколькими терминами для улучшения попадания в результаты поиска.

Разработчики не имеют права использовать неправильно отформатированные, нерелевантные, чрезмерные, неуместные метаданные, не содержащие описания или вводящие в заблуждение.

Запрещено любым образом искусственно увеличивать оценку продукта, в том числе с помощью платных сервисов.

Запрещено размещать расширения, которые имеют только одну цель: запуск веб-страницы или программы.

Запрещены все расширения, которые злоупотребляют сообщениями браузера, чтобы выдавать пользователям спам, рекламу или другие сообщения.

Если разработчики расширений не приведут свои продукты в порядок согласно новым правилам, то после 27 августа они будут удалены из магазина Chrome в автоматическом порядке.

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