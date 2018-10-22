Google получила первые жалобы на новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL: в чем проблема

82 Читати новину українською
На Android-смартфонах исчезают фото
На Android-смартфонах исчезают фото / unsplash

На форуме Google Product Forums и в социальных сетях увеличилось количество жалоб от владельцев новых смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL на работу смартфонов. Новинки от поисковика имеют одну из лучших камер на рынке, однако пользователи время от времени замечают, что фото не сохраняются на устройствах.

Об этом сообщает Phone Arena.

Читайте также: Google делает свои сервисы платными: что это изменит

Как выяснилось, это давняя проблема, которая затрагивает множество поколений устройств от Google и даже смартфоны других производителей.

У меня было несколько фотографий, сделанных во время осмотра Pixel 3 XL, но они не сохранились. Я думал, что начал сходить с ума,
рассказал Дэвид Имель из Android Authority.

После широкой огласки проблемы начали появляться сообщения, что аналогичная проблема была и на предыдущих устройствах от Google.

Я уже говорил об этом раньше и повторю снова. Это происходит с момента релиза Nexus 5X / 6P. Я потерял важные фотографии. Ужасно, что это все еще не исправлено!
– написал разработчик приложений для Android Кирон Куинн.

Также сообщается, что аналогичная проблема встречается на устройствах Samsung, Nokia, Motorola, OnePlus и других брендов при использовании приложения камеры Google.

На новых смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 3 XL возникли проблемы с камерой

До сих пор достоверно неизвестно, почему фотографии не сохраняются. Чаще всего это происходит, если сделать снимок в режиме HDR + и закрыть программу до конца обработки. Часть пользователей считает, что программа камеры после сворачивания завершает все процессы. Однако фото, которое находится в обработке, удаляется. Другие убеждены, что проблема связана с сервисом Google Photos.

Компания Google официально не комментирует эту ситуацию, хотя проблема существует с 2015 года и до сих пор не решена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Android Google Pixel Google Pixel 3 Google
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
158
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 473
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2832
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1239
Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
19 октября 11:21 Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
565
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
18 октября 10:21 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 412
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук