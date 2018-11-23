Google посвятил дудл создателю Незнайки Николаю Носову

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Google посвятил дудл детскому писателю Николаю Носову
Google посвятил дудл детскому писателю Николаю Носову / Соцсети

По случаю 110-го дня рождения известного советского детского писателя, драматурга и сценариста Николая Носова компания Googleприсвятила ему свой дудл (логотип поисковика стилизуется в честь какого-либо праздника или события – 24 канал).

Каков дудл в честь 110-летия Носова

На этот раз логотип Google был выполнен в стиле первых цветных иллюстраций к сборникам рассказов Носова.

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На картинке можно увидеть, как писатель и Незнайка находятся в сказочном городе.

"Автор дудла перенес писателя в сказочный город и посадил рядом с его главным жителем – Незнайкой", – отмечается в сообщении компании.

Google, дудл, Носов, дети, литература
Google вспомнил о Незнайке и его авторе Николае Носове 

Добавим, что дудл с Николаем Носовым могут видеть только жители Украины и России. 

Google, дудл, Носов, дети, литература
Какие страны могут видеть дудл с Носовым 

Что известно о Николае Носове

Николай Носов родился в 1908 году в Киеве. В Украине его семья проживала еще в Ирпене. С детства будущий литератор увлекался театром, музыкой, шахматами и электротехникой.

Сначала учился в Киевском художественном институте, а оттуда перевелся в Московский (Всероссийский) институт кинематографии (ВГИК). После окончания российского заведения он долгое время работал режиссером-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов.

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Карьера Носова как писателя началась со сказок, которые он рассказывал своему сыну и его друзьям. В частности, после Второй мировой войны его рассказы напечатал журнал "Мурзилка".

Среди самых известных произведений Носова отметим трилогию романов-сказок о приключениях Незнайки, повесть "Витя Малеев в школе и дома", цикл рассказов "Фантазеры".

Умер писатель в 1976 году в Москве – ему было 67 лет.

В 2018 году в Святошинском районе Киева новая улица получила название в его честь.

Что такое дудл? В Google объясняют его значение так: "Это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице нашего поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев". Дудлы, как правило, делятся на глобальные (доступные во всем мире, на всех доменах Google) и локальные (которые можно увидеть только в одной или нескольких странах).

Теги: Новости России Техно Новости Украины Дети История СССР Интернет Google Новости культуры Литература
Источник: 24 канал
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