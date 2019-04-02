Google представила говорящий тюльпан и "умную" ложку: первоапрельские шутки поисковика

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Google представила говорящий тюльпан и "умную" ложку
Google представила говорящий тюльпан и "умную" ложку / Фото из открытых источников

Первого апреля к шуткам прибегают даже крупные корпорации. В частности, Google представила несколько интересных сервисов и даже переводчик с языка тюльпанов на человеческий.

"Змейка." В пробке или во время долгой поездки Google предлагает скоротать часы в знаменитой игре "Змейка", где нужно поездом собирать пассажиров. Развлечься можно в браузере или мобильном приложении, выбрав специальный раздел в боковом меню.

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Google
Как играть в "Змейку" от Google

Очистки дисплея. Также Google представила полезное обновление фирменного приложения "Файлы". Оно включает функцию очистки экрана смартфона от любой грязи и отпечатков пальцев. Для этого используются микровибрации, позволяющие убрать все лишнее с дисплея.

Сервис Google для очистки дисплея от грязи – смотрите видео

Кроме того, по завершению очистки приложение генерирует вокруг смартфона тонкое магнитное поле, которое защищает его от загрязнений и выделяет сладкий запах.

Язык тюльпанов. Еще одной необычной разработкой поискового гиганта стал проект Tulip. Его идея заключается в возможности перевода языка тюльпанов на десятки человеческих языков. Для этого достаточно посадить цветок в специальный горшок и подключить его к умной колонке Google Home. После этого можно будет общаться с тюльпаном.

Переводчик с языка тюльпанов – смотрите видео

Гибкая ложка. Клавиатура Google Gbroad поддерживает несколько способов ввода текста, но в японском подразделении компании разработали еще один. Инженеры компании предлагают печатать текст с помощью специальной гибкой ложки. В зависимости от силы сгибания печатается нужная буква.

Презентация "умной" ложки – смотрите видео

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Google
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