Google представила беспроводные наушники Pixel Buds 2: особенности и цена

На ежегодной презентации Made by Google компания анонсировала не только смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Поисковик представил новое поколение беспроводных наушников – Pixel Buds 2.

Основные функции и преимущества. По заверениям компании, дальности действия радиосигнала достаточно, чтобы слушать музыку, находясь на противоположной стороне футбольного поля от источника.

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В наушниках предусмотрена функция автоматической регулировки громкости звука. Во время разговора устройство самостоятельно снижает громкость или повышает ее, если в помещении слишком шумно.

Google Pixel Buds 2 получили ряд дополнительных функций. Как уверяют представители компании, каждый наушник – это полноценный компьютер, способный переводить язык, управлять голосовым ассистентом, подстраивать звучание под запросы пользователя.

Дизайн. В компании перепробовали десятки всевозможных форм каждого наушника и решили, что идеальная форма – это круг. Аксессуар комфортно удерживается в ушной раковине, обеспечивая хорошую звукоизоляцию.



Google Pixel Buds 2 могут проработать до 5 часов от одного заряда

Автономность самих наушников Google Pixel Buds 2 составляет 5 часов. Используя комплектный зарядный кейс, их можно зарядить еще почти четыре раза. Таким образом, общая автономность устройства составляет 24 часа.



Цена Google Pixel Buds 2

Цена и дата выхода. Google Pixel Buds 2 появятся в продаже в 2020 году. Стоимость наушников составит 179 долларов (около 4 500 гривен). Они будут доступны в четырех цветовых исполнениях: черном, белом, зеленом и коралловом.

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