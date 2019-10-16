Google представила беспроводные наушники Pixel Buds 2: особенности и цена

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Google Pixel Buds 2: основные характеристики, цена
Google Pixel Buds 2: основные характеристики, цена / YouTube

На ежегодной презентации Made by Google компания анонсировала не только смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Поисковик представил новое поколение беспроводных наушников – Pixel Buds 2.

Основные функции и преимущества. По заверениям компании, дальности действия радиосигнала достаточно, чтобы слушать музыку, находясь на противоположной стороне футбольного поля от источника.

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В наушниках предусмотрена функция автоматической регулировки громкости звука. Во время разговора устройство самостоятельно снижает громкость или повышает ее, если в помещении слишком шумно.

Google Pixel Buds 2 получили ряд дополнительных функций. Как уверяют представители компании, каждый наушник – это полноценный компьютер, способный переводить язык, управлять голосовым ассистентом, подстраивать звучание под запросы пользователя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listen up! New Google Pixel Buds deliver rich audio, clear calls, and hands‑free help from the Google Assistant*. . Beamforming mics focus on your voice, and a special sensor detects speech through the vibrations of your jaw, so a noisy street or windy day won't derail your conversation. . Designed for your comfort and fit, they stay put through sweaty workouts and regular day-to-day life. No more dropping the beat (on the ground, anyway). . Pixel Buds will be available next year. Sign up at the Google Store to be notified when available. Link in bio. . #madebygoogle #pixelbuds . . . . . . . . . . *Google Assistant requires an Assistant-enabled Android 6.0+ device, Google account, and an internet connection. Data rates may apply. . This device may not be sold or otherwise distributed until required legal authorizations have been obtained.

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Дизайн. В компании перепробовали десятки всевозможных форм каждого наушника и решили, что идеальная форма – это круг. Аксессуар комфортно удерживается в ушной раковине, обеспечивая хорошую звукоизоляцию.


Google Pixel Buds 2 могут проработать до 5 часов от одного заряда

Автономность самих наушников Google Pixel Buds 2 составляет 5 часов. Используя комплектный зарядный кейс, их можно зарядить еще почти четыре раза. Таким образом, общая автономность устройства составляет 24 часа.


Цена Google Pixel Buds 2

Цена и дата выхода. Google Pixel Buds 2 появятся в продаже в 2020 году. Стоимость наушников составит 179 долларов (около 4 500 гривен). Они будут доступны в четырех цветовых исполнениях: черном, белом, зеленом и коралловом.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Made by Google Google Pixel Google Цены
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