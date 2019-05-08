Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL

Компания Google официально представила доступные смартфоны – Pixel 3A и Pixel 3A XL. Новинку анонсировали на конференции I/O 2019.

Дизайн. Новые смартфоны стали упрощенными версиями флагманской линейки Google Pixel 3. Правда, они не получили стеклянного заднего корпуса, поэтому они не поддерживают беспроводную зарядку. Также обе модели не получили выреза (за что блогеры очень критиковали флагман Google Pixel XL). В то же время видим толстые рамки сверху и снизу.

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Диагональ OLED-дисплея Pixel 3A составляет 5,6 дюйма с разрешением Full HD+. При этом большая модель имеет диагональ 6 дюймов.



Камеры не отличаются от флагманской линейки

Характеристики. Обе модели – Pixel 3A и Pixel 3A XL – работают на Snapdragon 670 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Смартфоны получили стереодинамики. А вот емкость аккумуляторов отличается – 3000 и 3700 мАч соответственно. Это вполне логично, учитывая различные размеры экранов смартфонов.

Новинки доступны в 3 цветах

Также приятно, что производитель вернул 3,5 мм разъем для наушников.

Камеры. Google Pixel 3a и Pixel 3a XL получили такую же камеру, как и флагманские собратья. Это одиночный модуль с разрешением 12,2 Мп на базе сенсора Sony IMX363. Они также получили все улучшенные функции для работы с фото и видео: Top Shot, Super Res Zoom и Night Sight. Фронтальная камера имеет модуль на 8 Мп.

А вот сопроцессора Visual Core, который расширял функционал камеры, у новинки уже нет.

Как выглядят Google Pixel 3A и Pixel 3A XL: видео

Цена. Смартфон Google Pixel 3a получил стоимость 399 долларов (10 700 гривен). Большая версия Pixel 3a XL поступит в продажу с ценником 479 долларов (почти 13 000 гривен).

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