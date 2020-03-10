Google представила интересную пасхалку к фестивалю красок Холи: как ее активировать

Ежегодный фестиваль красок Холи известен и далеко за пределами Индии, однако принять участие в мероприятии удается далеко не всем. Компания Google подготовила тематическую пасхалку для пользователей своего поисковика – те, кто наберут соответствующий запрос, смогут "заочно" приобщиться к яркому событию.

Как активировать пасхалку

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Для активации события достаточно набрать Holi в поисковой строке Google на смартфоне или рабочем столе. На странице с результатами появится иконка с изображением красок.



Как активировать пасхалку

Нажав на нее, можно "забрызгать" дисплей разноцветными пятнами, которые появляются везде, где пользователь щелкнет мышкой или коснется сенсора пальцем. В это время ссылки на результаты поиска будут неактивны.



Через некоторое время в верхней части экрана появится иконка в виде капли, с помощью которой можно будет стереть "краску" и вернуться к обычному режиму работы.

Как выглядит новая пасхалка от Google – смотрите видео

Когда и кому можно воспользоваться

Пасхалка доступна практически на всех платформах, включая iOS и Mac. Скрытая функция будет доступна до конца дня 10 марта.

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