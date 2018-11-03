Google представила концепт умной одежды: что она умеет

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Google представила концепт умной одежды: что она умеет
Google представила концепт умной одежды: что она умеет / Фото из свободных источников

Корпорация Google оформила заявку на патент умной одежды. Гаджет сможет извещать владельца о различных событиях с помощью вибрации.

Об этом сообщает 4PDA.

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Конструкция умной одежды предусматривает наличие встроенных в предметы гардероба вибромоторов с низким энергопотреблением. При получении SMS, сообщения или входящем звонке умная одежда сможет оповестить своего владельца.

Google
Google планирует создавать умную одежду

Взаимодействие с подключенными к нему устройствами будет осуществляться с помощью частей ткани с поддержкой мультитача, которые реагируют на прикосновения.

Google
Новая разработка будет оповещать пользователя вибрацией

Стоит отметить, что патент это лишь концепт, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать серийного производства такой новинки. Однако тот факт, что Google "зарезервировала" идею, может свидетельствовать о начале разработки нового направления на рынке гаджетов.

Google
Пока неизвестно когда Google представит первые наработки в этой области

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Теги: Техно Гаджеты Google Разработки
Источник: Техно
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