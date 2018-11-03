Google представила концепт умной одежды: что она умеет

Корпорация Google оформила заявку на патент умной одежды. Гаджет сможет извещать владельца о различных событиях с помощью вибрации.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Xiaomi выпустила очень теплый пуховик

Конструкция умной одежды предусматривает наличие встроенных в предметы гардероба вибромоторов с низким энергопотреблением. При получении SMS, сообщения или входящем звонке умная одежда сможет оповестить своего владельца.



Google планирует создавать умную одежду

Взаимодействие с подключенными к нему устройствами будет осуществляться с помощью частей ткани с поддержкой мультитача, которые реагируют на прикосновения.



Новая разработка будет оповещать пользователя вибрацией

Стоит отметить, что патент это лишь концепт, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать серийного производства такой новинки. Однако тот факт, что Google "зарезервировала" идею, может свидетельствовать о начале разработки нового направления на рынке гаджетов.



Пока неизвестно когда Google представит первые наработки в этой области

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно