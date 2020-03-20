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Google представила приложение камеры для бюджетных смартфонов на Android

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Приложение "Google Камера" долгое время считалось эталонным решением для Android-смартфонов. Ряд уникальных функций делает его реально лучшим, ведь никто другой не мог предложить столь же качественной реализации всех этих функций. Единственным недостатком "Google Камеры" была ограниченная совместимость только со смартфонами Pixel. Однако Google исправили и это.

Отныне и смартфоны на Android Go получат продвинутое приложение камеры от поисковика. В компании поработали над тем, чтобы приложение было доступно для ультрабюджетных устройств.

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Приложение камеры для бюджетников

Camera Go по сути является упрощенной версию оригинальной "Google камера", и, как, вероятно, понятно из названия, предназначается лишь для смартфонов под управлением Android Go. Это ультрабюджетные устройства с небольшим объемом оперативной памяти – как правило, 1 ГБ – и достаточно проходимыми характеристиками.

За это обычные версии программ на них работают не лучшим образом, но Google создала специальную линейку программ с приставкой Go, которые ей удалось максимально облегчить и заставить буквально летать на уровне с флагманами.

Особенности приложения

Интерфейсное оформление Camera Go выполнено в той же стилистике, что и "Google Камера". Правда, расположение некоторых элементов немного отличается. Например, кнопка съемки расположена чуть выше, над строкой переключения режимов.

Однако, как и оригинал, Camera Go является не просто надстройкой, как большинство приложений камеры, а глубоко интегрирована в операционную систему и буквально выжимает из фотографического модуля все соки. В результате на выходе мы получаем реально качественные фото. Жаль только, что ночной режим Night Shift, который освещает кадр, не реализовали.

До сих пор пользователи смартфонов на базе Android Go не воспринимали свои аппараты, как инструмент для съемки фото. Однако Camera Go благодаря продвинутым программным алгоритмам сможет не только раскрыть потенциал фотокамер бюджетных устройств, но даже украсить их.

Видео с анонсом приложения Camera Go:

Когда можно воспользоваться приложением

Вскоре Camera Go станет доступна в Google Play и те, кто пользуется совместимыми смартфонами, смогут оценить ее лично.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Приложения Google
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