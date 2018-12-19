Google прекратила разработку тайного поисковика для Китая

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Google прекратила разработку тайного поисковика для Китая
Google прекратила разработку тайного поисковика для Китая / Tech.Co

Компания Google планировала запустить версию своего поиска со встроенной цензурой в Китае. Однако "корпорация добра" отказалась от затеи из-за недоразумения между руководством и сотрудниками компании.

Об этом сообщает издание The Intercept.

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По данным источника, команда Google, отвечающая за безопасность, начала писать внутренние жалобы на то, что руководство держало от них в секрете разработку проекта.

Конфликт разгорелся такой, что проект Dragonfly пришлось закрыть. Ряд разработчиков также был переведен с китайского направления в другие региональные группы.

via GIPHY

Отметим, о секретном проекте Dragonfly стало известно не так давно. Предполагалось, что "цензурированный" поиск будет использовать черный список для сайтов и поисковых тем, касающихся прав лиц, демократии, религии и мирных протестов. Проект разрабатывался с весны прошлого года и ускорился с декабря 2017 года, после встречи главы Google Сундара Пичай и китайских властей.

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Теги: Техно Китай Интернет Google
Источник: Техно
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