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Google призвал остаться дома, чтобы остановить коронавирус: новый дудл

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Новий дудл от Google / Google

Техногигант подготовил очередной дудл, которым призвал всех соблюдать карантин и остаться дома, ведь сейчас это именно то, что нужно для борьбы с COVID-19.

Как и ранее новый дудл можно найти на главной странице поисковика Google.

Ранее Спасибо всем работникам общепита, – новый дудл от Google

При нажатии на изображение пользователь попадает на информационную страницу где собрана актуальная информация о распространении коронавируса и карта распространения болезни. Информация выводится с учетом расположения, пользователь будет видеть данные актуальные для страны, в которой он находится.


Информация о распространении заболевания и последние новости

Также на странице можно найти информацию о симптомах болезни, методах профилактики и защиты и статистику.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине коронавирус обнаружили у 6 125 людей. За последние сутки количество больных в стране возросло на 415 человек. Выздоровели уже 367 человек – повторный ПЦР-анализ показал у них отрицательный результат.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус в Украине Новости Техно Техно Коронавирус COVID-19 Google Дудл Интернет
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