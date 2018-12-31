Google прокомментировала слухи об операционной системе Android One

В конце декабря компания Google внесла изменения в описание к программе Android One, касающиеся сроков поддержки устройств. Владельцы смартфонов на чистом Android очень удивились поступку поискового гиганта, однако Google не замедлила с пояснениями.

Об этом сообщает 4PDA.

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Ранее на официальном сайте программы Android One речь шла о двух годах гарантированного обновления операционной системы. Позже эта информация была удалена, а компания Google не сделала никаких заявлений. Журналист издания India Today Tech обратился к поисковому гиганту за объяснением и получил ответ.



Google не меняла сроки поддержки на Android One

Представитель Google заявил, что их политика по обновлению устройств Android One не изменилась, а на удаление информации с сайта пользователи не должны обращать внимания.

Мы подтверждаем, что наше обещание предоставлять апдейты для устройств Android One в течение двух лет остается в силе. Содержание нашего сайта никак не влияет на условия этой программы,

– отметил представитель Google.

Также на сайте Android One говорится, что кроме обновлений системы устройства должны получать ежемесячные патчи безопасности в течение не менее трех лет с момента выхода.

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