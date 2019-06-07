Google раскрыла все детали сервиса Stadia: особенности, цена и игры

На первой трансляции Stadia Connect компания Google раскрыла все детали по запуску интригующей геймерской платформы. Поисковик объявил дату запуска, список стран, цену подписки и список игр, которые будет поддерживать перспективный проект.

На каких устройствах и в каких странах будет поддерживаться? Кроме телевизоров, компьютеров и ноутбуков Stadia можно будет запускать на планшетах и смартфонах Google Pixel, начиная с Pixel 3.

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Поддержка других смартфонов появится позже. Сервис запустится в 14 странах, среди которых не будет Украины. В дальнейшем Stadia будет доступна и в других регионах мира.



Какие страны первыми получат доступ к Google Stadia

Особенности соединения. Необходима минимальная скорость интернета для использования сервиса – 10 Мбит/с на вход и 1 Мбит/c на выход. Она позволит играть в 720p. Для 4K и звука 5.1 требуется 35 Мбит/c. Кроме того, для игры в 4К пользователю понадобится приставка Chromecast.

Цена подписки. Подписка Stadia Pro обойдется в 9,99 долларов и позволит играть в 4K и 60 FPS. Сервис будет поддерживать любое устройство ввода – геймпад или мышь с клавиатурой. Бесплатная подписка Stadia Base обеспечит 1080p, но игры придется покупать отдельно.

Все особенности Google Stadia – смотрите видео

За 129 долларов можно будет приобрести стартовый набор, в который войдет геймпад, приставка Chromecast и три месяца подписки Stadia Pro с полным доступом к Destiny 2.

Доступные игры. В Stadia на старте будет доступна 31 игра, включая Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, The Division 2, Mortal Kombat 11 RAGE 2 и DOOM, а также новейшие тайтлы, такие как Ghost Recon: Breakpoint.

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