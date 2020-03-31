Google раздает бесплатную рекламу украинскому бизнесу

Мы уже неоднократно писали, что коронавирус наносит колоссальный ущерб мировой экономике. Поэтому многие компании, особенно средний и малый бизнес, нуждаются в поддержке. Корпорация Google решила предоставить купоны на бесплатную рекламу.

Общая сумма рекламных купонов 340 миллионов долларов. Всем активным рекламодателям предложат купоны, которые можно активировать в любых рекламных каналах компании, в частности поиск на YouTube. Украинские аккаунты также могут претендовать на эти купоны.

К теме Как работать дома и не потерять производительность: опыт IT-компаний

Предложение касается малых и средних компаний, которые с начала 2019 года размещают рекламу непосредственно через Google или партнеров.

Как воспользоваться купоном

Специальные предложения будут начисляться на счет рекламодателя – они получают соответствующее уведомление в течение месяца. Их можно увидеть в личном кабинете.

Эти купоны можно использовать на погашение задолженностей в Google Ads, покупку рекламы в поиске на YouTube и в других продуктах Google.

Когда можно использовать купоны

Эту рекламу можно использовать в течение всего года. Срок действия бонусов истекает 31 декабря 2020 года.

Раньше к благотворительности присоединилась корпорация Facebook. В компании пообещали направить дополнительные 100 миллионов, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис.

Четверть этой суммы – 25 миллионов – будет предоставлена в виде грантов для финансирования меньших, региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно