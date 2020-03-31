Google раздает бесплатную рекламу украинскому бизнесу
Мы уже неоднократно писали, что коронавирус наносит колоссальный ущерб мировой экономике. Поэтому многие компании, особенно средний и малый бизнес, нуждаются в поддержке. Корпорация Google решила предоставить купоны на бесплатную рекламу.
Общая сумма рекламных купонов 340 миллионов долларов. Всем активным рекламодателям предложат купоны, которые можно активировать в любых рекламных каналах компании, в частности поиск на YouTube. Украинские аккаунты также могут претендовать на эти купоны.
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Предложение касается малых и средних компаний, которые с начала 2019 года размещают рекламу непосредственно через Google или партнеров.
Как воспользоваться купоном
Специальные предложения будут начисляться на счет рекламодателя – они получают соответствующее уведомление в течение месяца. Их можно увидеть в личном кабинете.
Эти купоны можно использовать на погашение задолженностей в Google Ads, покупку рекламы в поиске на YouTube и в других продуктах Google.
Когда можно использовать купоны
Эту рекламу можно использовать в течение всего года. Срок действия бонусов истекает 31 декабря 2020 года.
Раньше к благотворительности присоединилась корпорация Facebook. В компании пообещали направить дополнительные 100 миллионов, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис.
Четверть этой суммы – 25 миллионов – будет предоставлена в виде грантов для финансирования меньших, региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project.
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