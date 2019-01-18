Google развеяла самые популярные мифы о пользователях интернета

Компания Google развеяла наиболее распространенные мифы об интернете. В частности специалисты поискового гиганта опровергли стереотипы о котиках и интересах женщин в глобальной сети.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Котиков в сети любят больше

Утверждение, что кошки захватили интернет, оказалось обычным мифом: согласно статистике, собаки популярнее котов. Последние лет 10 они лидируют в поисковых запросах по всему миру.

Читайте также: Google Translate используют для перевода "Википедии": детали

Также собаки выигрывают по поиску на YouTube и ощутимо вырвались вперед в Instagram – с хэштегом #catsofinstagram выложены 92,6 миллиона фотографии, а с #dogsofinstagram – 121 миллион постов, то есть на 30% больше фотографий.

Людям старше 50 лет не нужен интернет

Интернет больше не территория исключительно молодых. К слову, 70% женщин старше 50 лет регулярно проводят время онлайн, делают покупки и ищут ответы на свои запросы.

На сайты о детях заходят только мамы

Согласно исследованию, отцы-миллениалы берут на себя активную родительскую роль и не меньше, чем мамы, сидят на всевозможных форумах о воспитании детей. 87% пап играют со своими детьми; 58% – ставят семью выше работы; 26% – берут на себя всю заботу о детях.

Кроме того, 86% мужчин смотрят обзоры детских товаров, рецептов для детей и учебный контент, а 40% целенаправленно ищут экспертные советы по воспитанию.

Женщин в интернете интересуют только красота, отношения и кулинария

Изучив женские запросы на YouTube, аналитики пришли к выводу, что среди их интересов есть:

•бизнес: женщины стали смотреть в три раза больше видео о предпринимательстве по сравнению с 2017 годом;

• образование: женщины часто ищут обучающие ролики и смотрят их на 50% активнее мужчин (и это не бьюти-обзоры)

• 30% аудитории геймерских видео – женщины.

Интернетом активно пользуются в городах-миллионниках

На самом деле данные подтверждают, что активные пользователи интернета живут не только в крупных городах. В городах-миллионниках активно пользуется интернетом 75% населения, в то время как в городах меньше 100 тысяч пользователей сети 65%. В селах доля активных пользователей интернетом 53%.

Читайте также: Google очистит Play Market: приложения исчезнут

Мобильными устройствами для выхода в интернет по состоянию на 2018 год пользуются 54,5% украинцев в возрасте 12 – 70 лет (абсолютное количество – 16,7 миллионов человек), хотя годом ранее эта доля составляла лишь 39%.

Активно растет доля смартфонов – с 37% в 2016 до 57% в 2017 и 74% в 2018 году. Доля планшетов практически не меняется, составляя около 20%, а вот десктопы теряют свою долю (с 89% до 82%) за счет заметного прироста смартфонов и развития 3G и 4G сетей в Украине.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно