Google решит важную проблему своего голосового ассистента

Поддержкой голосового помощника Google Assistant сегодня владеют много цифровых устройств. Но если все их собрать в одном помещении, это может стать проблемой: при обращении к конкретному аппарату на запрос "Окей, Google" откликнутся все сразу. Вскоре компания исправит эту ситуацию с помощью новой полезной функции для Android-устройств.

О возможности корректировки виртуального помощника к голосовым командам компания сообщила еще осенью 2019-го, но не назвала точных сроков реализации функции. Теперь же о начале ее тестирования сообщил редактор ресурса XDA-Developers Мишал Рахман.

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Что изменится

По его словам, в меню настроек Google Assistant пользователю будет предоставлено несколько вариантов реакции программы на фразу активации, чтобы свести к минимуму количество нежелательных срабатываний. Максимальная чувствительность пригодится при использовании ассистента в шумной обстановке, а пониженная – в окружении нескольких устройств.

Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 21, 2020

Сроки глобального развертывания новой функции пока неизвестны, но Google уверяет, что некоторые пользователи увидят соответствующую опцию "в течение следующих нескольких дней"

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