Google сделает камеру дешевых Android такой же крутой, как у Google Pixel

В конце марта Google выпустила специальную версию программы "Google Камера" для смартфонов на базе Android Go. В то же время разработчики существенно урезали функционал приложения. Однако, судя по всему, Google планирует и дальше развивать "Google Камеру" для Android Go, расширяя ее функциональные возможности все дальше и дальше.

Одной из функций, которая появится в "Google Камере", станет поддержка режима HDR+. Кроме того, он уже вшит в приложение, но сейчас не активен, вероятно, потому что проходит отладку.

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Особенности режима HDR+

Дело в том, что режим HDR+ очень ресурсоемкий. В оригинальной "Google Камере", которая устанавливается на смартфоны Google Pixel, он работает по принципу совмещения фотографий: камера делает 8 последовательных кадров, а затем склеивает их для получения максимально детализированного и насыщенного цветами снимка. Теперь то же самое, скорее всего, появится и в Android Go.

Очевидно Google твердо настроена на оснащение упрощенной "Google Камеры" поддержкой режима HDR+, и день, когда это произойдет, станет новым этапом в сфере мобильной фотографии. Ведь до этого момента считалось, что делать качественные фото способны только флагманские смартфоны, которые снова начали называть камерофонами, чтобы подчеркнуть их особый статус. Однако Google доказала всем, что залог хорошей фотографии – это не столько крутое железо, сколько хорошее ПО и грамотная оптимизация, которые вполне доступны даже на недорогих устройствах.

Что это даст

Если смартфоны на базе Android Go получат новые возможности для фотосъемки, которые позволят им конкурировать с более дорогими аппаратами, многие могут изменить свое отношение к камерофонам.

Понятно, что соревноваться с топовыми решениями вроде Huawei P40 Pro или Xiaomi Mi Note 10 Pro дешевые смартфоны не смогут, однако составить конкуренцию устройствам из среднего сегмента им вполне под силу.

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