Google собирает данные о покупках пользователей: как это отключить

Мы вас не удивим, если скажем, что компания Google собирает и хранит информацию о покупках пользователей. Эти данные компания получает с помощью своей электронной почты Gmail, и это можно отключить.

Как пишет издание ain.ua, раздел, в котором хранятся эти сведения, не так просто найти. Но это сделать возможно.

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Как это обнаружили. На пробел указал пользователь md3372. Он нашел информацию о своих покупках на Amazon в разделе Purchases ( "Покупки") в настройках.

На ситуацию отреагировала компания Google. Там заверили, что информация со страницы "Покупки" доступна только пользователю, и эти сведения рекламодателям не продают.

Как это отключить. Для этого нужно удалить все письма с чеками, которые могут понадобиться на случай возврата.

Как отключить сбор данных о покупках

В Google тоже заверили, что функцию отслеживания можно отключить. Однако специальной опции в настройках нет. Отключить сбор покупок можно в «Настройках поиска» и выбрать пункт "Не показывать персональные результаты".

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