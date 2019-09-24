Google создала самый мощный квантовый компьютер

В одной из научных публикаций компания Google сообщила о достижении "квантового преимущества", а если точнее, то создании компьютера Sycamore. Заметим, разработка получила объем памяти 53 кубита (кубит – квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере) и сможет корректно завершить специальную программу.

Что известно о квантовом компьютере Google? Необходимые вычисления 53-кубитный компьютер выполнил за 200 секунд, в то время, когда классическому современному суперкомпьютеру нужно 20 000 лет для выполнения этой задачи, сообщает Tom's Hardware.

Читайте также: Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел испытания в ряде тестов: детали

Кроме Sycamore, в материалах ученых фигурировала еще более мощная система Bristlecone с памятью 72 кубита, хотя в силу неизвестных причин она не участвовала в эксперименте.

Публикация о квантовом компьютере появилась на сайте NASA, но через некоторое время ее изъяли из списка доступных статей. Представители Google отказались от комментариев, но как предполагают журналисты, материал был опубликован до прохождения процедуры рецензирования.

Другие подобные разработки. Не так давно квантовые компьютеры в основном встречались только в научной фантастике. Но в последние годы несколько компаний добились прогресса в этой сфере, включая Google, IBM, Microsoft и Intel.

В 2018 году IBM доказала, что квантовые компьютеры могут превзойти классические при решении определенных проблем, а Intel представила свой 49-кубитовый квантовый компьютер Tangle Lake на CES 2018.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно