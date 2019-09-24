Google создала самый мощный квантовый компьютер

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Google создала самый мощный квантовый компьютер
Google создала самый мощный квантовый компьютер / Фото из свободных источников

В одной из научных публикаций компания Google сообщила о достижении "квантового преимущества", а если точнее, то создании компьютера Sycamore. Заметим, разработка получила объем памяти 53 кубита (кубит – квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере) и сможет корректно завершить специальную программу.

Что известно о квантовом компьютере Google? Необходимые вычисления 53-кубитный компьютер выполнил за 200 секунд, в то время, когда классическому современному суперкомпьютеру нужно 20 000 лет для выполнения этой задачи, сообщает Tom's Hardware.

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Кроме Sycamore, в материалах ученых фигурировала еще более мощная система Bristlecone с памятью 72 кубита, хотя в силу неизвестных причин она не участвовала в эксперименте.

Публикация о квантовом компьютере появилась на сайте NASA, но через некоторое время ее изъяли из списка доступных статей. Представители Google отказались от комментариев, но как предполагают журналисты, материал был опубликован до прохождения процедуры рецензирования.

via GIPHY

Другие подобные разработки. Не так давно квантовые компьютеры в основном встречались только в научной фантастике. Но в последние годы несколько компаний добились прогресса в этой сфере, включая Google, IBM, Microsoft и Intel.

В 2018 году IBM доказала, что квантовые компьютеры могут превзойти классические при решении определенных проблем, а Intel представила свой 49-кубитовый квантовый компьютер Tangle Lake на CES 2018.

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Теги: Google Техно Гаджеты Новости Техно
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