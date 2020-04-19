Google создаст собственную банковскую карту, – СМИ

В СМИ появилась информация, что компания Google работает над созданием собственной банковской карты. Она будет интегрирована в платежный сервис Google Pay.

О том, что вскоре может появиться банковская карта Google информирует TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

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Согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, карту Google выпустят совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union.

Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты.

В случае потери физической карты пользователи смогут заблокировать ее и использовать виртуальную. Кроме того, можно будет сгенерировать новый номер виртуальной карты. Это в ситуации, если старый попал к мошенникам.

Что говорят в Google

Компания не опровергает информацию о разработке. В Google отметили, что "изучают возможности сотрудничества с банками США", в частности с "главными партнерами – Citi и Stanford Federal Credit Union".

Вероятно, так компания хочет конкурировать с Apple и ее кредитной карточкой Apple Card.

Обратите внимание! Компания Apple с 6 августа 2019 года начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card. Их разработали вместе с банком Goldman Sachs.



Так может выглядеть банковская карта Google / Фото Techcrunch.com

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