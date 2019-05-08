Google тестирует новые полезные функции для браузера Chrome

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Google тестирует новые полезные функции для браузера Chrome
Google тестирует новые полезные функции для браузера Chrome / unsplash

Компания Google придумала новый способ ограничения рекламодателей в браузере Chrome, которые могли отслеживать действия пользователей в интернете. Новая функция позволит пользователям отслеживать все cookie-файлы, которые хранятся в браузере.

Особенности новой функции. Как сообщает The Wall Street Journal, это дает возможность блокировать любые трекеры, которые не нравятся пользователям.

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А Google в свою очередь заявляют, что это новый шаг в направлении защиты конфиденциальности пользователей в браузере Chrome.

Как именно будет работать ограничение? Пока не уточняется, как именно будут работать новые элементы управления, соответствующий интерфейс компания не представила публично.

Другие ограничения для рекламодателей. Отметим, поисковый гигант также вводит ограничения и на другие методы отслеживания пользователей. В первую очередь это сокращение объема пассивной информации, которую Chrome предоставляет сайтам.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Кибербезопасность Google Chrome Google
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