Google тестирует операционную систему Android Q: когда ждать обновления

44 Читати новину українською
Google тестирует операционную систему Android Q
Google тестирует операционную систему Android Q / Фото из свободных источников

От релиза операционной системы Android 9.0 Pie еще не прошло полгода, однако в сети уже появились результаты тестов юбилейной версии популярной ОС – Android 10. Сейчас операционка проходит под кодовым именем Android Q.

Об этом сообщает Geekon.

Читайте также: Полезные функции, которые есть только в Android

О первых запусках нового "зеленого робота" стало известно благодаря базе данных бенчмарка Geekbench. В ней пользователи нашли сохранены результаты теста производительности смартфона Google Pixel 3 XL с установленной системой именно Android Q.

Деталей о новой версии популярной мобильной ОС пока крайне мало. Очевидно, что Google тестировала на своем же смартфоне свою систему в рамках процесса разработки и ни на какой анонс Android Q эта информация не намекает.

Android Q
Тесты операционной системы Android Q

Из более ранних и непроверенных источников об операционной системе известно лишь то, что приложения в ней смогут работать одновременно в многооконном режиме, без необходимости переключения активного окна.

Многие пользователи, а также опытные инсайдеры уверены, что десятый Android еще крайне недоработан, а Google не захочет выпускать юбилейное обновление своей системы недоработанным и без революционных изменений. То есть, несмотря на текущее тестирование Android Q, даже приблизительные инсайдерские сборки юбилейной версии не стоит ожидать раньше весны 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Android Google Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
сегодня 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
5451
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
353
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
385
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
245
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3082
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 764
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук