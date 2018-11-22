Google тестирует операционную систему Android Q: когда ждать обновления

От релиза операционной системы Android 9.0 Pie еще не прошло полгода, однако в сети уже появились результаты тестов юбилейной версии популярной ОС – Android 10. Сейчас операционка проходит под кодовым именем Android Q.

Об этом сообщает Geekon.

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О первых запусках нового "зеленого робота" стало известно благодаря базе данных бенчмарка Geekbench. В ней пользователи нашли сохранены результаты теста производительности смартфона Google Pixel 3 XL с установленной системой именно Android Q.

Деталей о новой версии популярной мобильной ОС пока крайне мало. Очевидно, что Google тестировала на своем же смартфоне свою систему в рамках процесса разработки и ни на какой анонс Android Q эта информация не намекает.



Тесты операционной системы Android Q

Из более ранних и непроверенных источников об операционной системе известно лишь то, что приложения в ней смогут работать одновременно в многооконном режиме, без необходимости переключения активного окна.

Многие пользователи, а также опытные инсайдеры уверены, что десятый Android еще крайне недоработан, а Google не захочет выпускать юбилейное обновление своей системы недоработанным и без революционных изменений. То есть, несмотря на текущее тестирование Android Q, даже приблизительные инсайдерские сборки юбилейной версии не стоит ожидать раньше весны 2019 года.

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