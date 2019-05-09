Google тоже работает над гибким смартфоном

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Google тоже работает над гибким смартфоном
Google тоже работает над гибким смартфоном / cnbc.com

Тренд на гибкий смартфон набирает обороты. После Samsung и Huawei, которые уже представили свои варианты гибкого девайса, Google заявила о намерениях выпустить похожий гаджет.

Как пишет издание The Verge, в компании заявили, что сейчас изучают технологии гибких смартфонов и уже некоторое время создают прототипы складывающихся дисплеев.

Сейчас в компании сосредоточили внимание на экране.

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"Мы создаем прототип технологии. Мы занимаемся этим уже давно. Однако, я не думаю, что пока есть четкий вариант использования подобной технологии", – заявил руководитель отдела разработки Google Pixel Марио Кейроз.

Почему Google не спешит с разработкой. Как пояснил Кейроз, гибкие смартфоны – это просто вариант предложить пользователю большой дисплей. Поэтому перед разработчиками еще немало сложных задач.

О том, что компания планирует создать гибкий смартфон, можно было догадается еще осенью. Тогда компания анонсировала поддержку Android для гибких дисплеев. Новая операционная система Android Q тоже поддерживает смартфоны с гибкими дисплеями разных форматов.

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Теги: Google Новости Техно Техно Интернет
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