Google тоже работает над гибким смартфоном
Тренд на гибкий смартфон набирает обороты. После Samsung и Huawei, которые уже представили свои варианты гибкого девайса, Google заявила о намерениях выпустить похожий гаджет.
Как пишет издание The Verge, в компании заявили, что сейчас изучают технологии гибких смартфонов и уже некоторое время создают прототипы складывающихся дисплеев.
Сейчас в компании сосредоточили внимание на экране.
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"Мы создаем прототип технологии. Мы занимаемся этим уже давно. Однако, я не думаю, что пока есть четкий вариант использования подобной технологии", – заявил руководитель отдела разработки Google Pixel Марио Кейроз.
Почему Google не спешит с разработкой. Как пояснил Кейроз, гибкие смартфоны – это просто вариант предложить пользователю большой дисплей. Поэтому перед разработчиками еще немало сложных задач.
О том, что компания планирует создать гибкий смартфон, можно было догадается еще осенью. Тогда компания анонсировала поддержку Android для гибких дисплеев. Новая операционная система Android Q тоже поддерживает смартфоны с гибкими дисплеями разных форматов.
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