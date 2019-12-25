Google Translate получит новую функцию, которая поможет изучать иностранные языки

Компания Google планирует расширить функционал сервиса Google Translate. Эта новая функция должна способствовать изучению иностранных языков. Пока неизвестно, когда она заработает полноценно.

Данную функцию обнаружила хакер Джейн Манчун Вон.

Как она будет работать

Это новая функция Google Translate по примеру сервиса Duolingo.

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Она позволит пользователю учить отдельные слова. Владелец должен посмотреть значение сначала на одной стороне поля, дальше она поворачивается и можно увидеть правильное значение.

Google Translate is working on Flashcards for Phrasebook pic.twitter.com/277BNsltql — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 दिसंबर 2019

Таким образом пользователь может сравнить свое предположение с правильным ответом на другой стороне.

Джейн Манчун Вонг также опубликовала видео, на котором видно, как работает эта функция. Однако, пока нет информации, когда новая функция станет доступной для пользователей.

Что такое Google Translate?

Это сервис, разработанный Google, который позволяет автоматически переводить слова и предложения с одного языка на другой. Google использует собственное программное обеспечение для перевода.



"Перевод с иностранного на украинский язык и наоборот стал доступен с 2008 года. Для улучшения сервиса пользователь может сам предложить варианты перевода текстов.

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