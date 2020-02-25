Google убеждает пользователей Edge переходить на Chrome

Несмотря на то, что компания Google сотрудничает с Microsoft, это не мешает обоим конкурировать на разных рынках. Так поисковик настоятельно рекомендует пользователям браузера Edge переходить на Chrome.

С начала недели пользователи браузера Edge от Microsoft обратили внимание, что Google встроила во все свои онлайн-сервисы сообщение с рекомендациями перейти на Chrome, отмечает 9to5google.

Интересно: Браузер Chrome начнет блокировать загрузку потенциально опасных файлов

Как выглядит реклама Google

Предложение может появиться во время прохождения авторизации, и в виде самостоятельного баннера, который всплывает прямо в интерфейсе независимо от того, какие действия выполняет пользователь. В то же время пользователям других браузеров такие предложения не поступают. Ни в Safari, ни в Mozilla таких сообщений пока обнаружено не было.



Google Docs рекомендует использовать Chrome

Для повышения эффективности своей рекламной кампании, Google решила, что недостаточно просто рекомендовать пользователям конкурирующего браузера отказаться от него в пользу фирменного. Поэтому в компании постарались учесть все преимущества Chrome над Edge и рассказать о них в сообщениях так, чтобы это было и коротко, и одновременно полезно.

Теперь каждый раз, когда пользователи Edge открывать Google Docs, они будут получать рекомендацию пересесть на Chrome, потому что там доступен офлайн-режим, а когда они будут пользоваться Google Translate, они увидят предложение установить Chrome и пользоваться встроенным переводчиком.

Конечно, эти сообщения не наносят пользователям никакого вреда, да и сама Google имеет полное право продвигать одни свои сервисы через другие. Но, с другой стороны, довольно необычно осознавать, что вся эта реклама направлена исключительно на тех, кто пользуется Edge, при этом совершенно не затрагивая других. Это дает основания считать, что поисковый гигант действительно чувствует какую-то угрозу со стороны браузера Microsoft.

К теме: Microsoft выпустила стабильную версию браузера Edge на Chromium

Чего боится Google

Есть ли у Google реальные причины для беспокойства? Как минимум, компании точно не стоит расслабляться. Ведь после обновления Edge имеет тот же движок, что и Chrome, и схожую функциональность, что для некоторых пользователей может стать основной причиной для перехода к конкурентам.

Ситуация осложняется еще и тем, что Edge принадлежит Microsoft, у которой есть выход на немалую аудиторию пользователей. А значит, дело остается за малым. При условии грамотной стратегии продвижения Edge рискует отхватить изрядную долю рынка браузеров, Google, много лет оставалась абсолютным лидером.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно