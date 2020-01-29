Google вернет в Android долгожданную функцию записи звонков

Несколько недель назад были обнаружены первые признаки скорого появления функции записи звонков в приложении Google Phone. Версия Google Phone 43, разобранная тогда специалистами очень тщательно, содержала несколько строк, указывающих на быстрый запуск функции. С новой версией Google Phone 44 энтузиасты уже сумели полностью ее активировать.

Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers смогли протестировать записи телефонного разговора с Pixel 4 на OnePlus 7 Pro и наоборот. При этом главный редактор XDA Developers Макс Вайнбах в свежей бета-версии Google Phone на своем Pixel 4 XL не смог найти кнопку "Запись", когда позвонил на него с iPhone.

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Специалисты сделали вывод, что функция уже полностью готова в Google Phone и официальный запуск для обычных пользователей – это лишь вопрос времени.



В Android вернут функцию записи звонков

Фирменное приложение набора номера Google Phone предварительно устанавливается на линейку смартфонов Google Pixel и смартфоны с чистым Android в рамках программы Android One и Xiaomi в ряде стран Европы.

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