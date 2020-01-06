Google отключила умный дом Xiaomi: что случилось

Компания Google запретила доступ ряду устройств умного дома Xiaomi к платформе Google Home. Это абсолютно беспрецедентный случай, причиной которого стало неадекватное поведение умной камеры слежения Xiaomi Mijia.

Причина такого решения Google

Не пропустите: Xiaomi выпустила умную розетку нового поколения

Как выяснилось, несколько пользователей пожаловались на форуме Reddit, что каждый раз, когда они просят ассистента вывести на экран смартфона видео с собственных камер, они на самом деле видят записи с чужих. Получается, что если они видят кадры из чужих домов, следовательно, кто-то видит то, что снимают их собственные камеры.

Довольно странно, что изображение с чужих камер, которые видели случайные пользователи, не были цветными и содержали искажения. С чем именно это связано, сказать сложно. Но, скорее всего, мы об этом уже не узнаем, потому что Google, чтобы защитить своих пользователей от несанкционированной слежки со стороны третьих лиц, просто заблокировала возможность управлять техникой, связанной с Mi Home, через Google Home.

Что говорят в Google

По словам официальных представителей компании, отключение носит временный характер и возможность взаимодействовать с умными гаджетами Xiaomi будет восстановлена, как только будет найдена причина сбоя. Сколько времени это может занять в Google уточнять не стали.

Чем опасен умный дом

В целом ситуация далеко нетривиальная. Несмотря на то, что раньше такого не было, Xiaomi фактически подвергла серьезной опасности своих пользователей, позволив посторонним лицам шпионить за ними в реальном времени. Теперь нужно выяснить, можно ли было определить адрес, с которого поступало видео. Ведь если в сети произошел сбой, случайно смешавший принадлежность камер, не исключено, что таким образом можно было и отследить фактическое место проведения записей.

Временное решение ситуации

До тех пор пока совместная работа устройств Xiaomi и платформы Google Home не будет возобновлена, у пользователей остаются другие возможности по управлению системами. Это можно делать, например, через приложение Mi Home. Кроме того, есть возможность подключить Siri, с которой таких проблем не происходит.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно