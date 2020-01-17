Google впервые за 5 лет обогнала Facebook по числу загружаемых приложений

Компания Google известна не только своим поисковиком: в арсенале софтверного гиганта есть немало фирменных приложений. Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала статистику популярности мобильного софта в 2019 году и Google оказалась самым популярным издателем.

Результаты исследования

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В последнем квартале 2019 года компания обогнала Facebook по количеству загрузок программного обеспечения – впервые за пять лет.

По данным аналитиков Sensor Tower, за отчетный период пользователи скачали приложения компании около 850 миллионов раз против 800 миллионов загрузок у конкурента. При этом в разрезе всего прошлого года Google все же занимает второе место – около 2,3 миллиарда загрузок против 3 миллиардов.



Самые популярные приложения 2019 года

Стоит отметить, что Facebook владеет четырьмя из пяти самых популярных мобильных приложений в мире: WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger.

Лидеры загрузок

Абсолютным лидером по количеству скачиваний стал мессенджер WhatsApp, количество загрузок которого выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Второе место в сводном рейтинге занял сервис публикации коротких видео TikTok. В четвертом квартале его популярность достигла пика за всю историю существования приложение скачали около 220 миллионов раз.

Компания Sensor Tower уточняет, что прибыль TikTok в 4 квартале выросла на 540% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года.

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При этом аналитики также отметили растущую популярность в США потокового сервиса Disney+. Практически на самом старте приложение скачали более 30 миллионов раз.

Самые популярные игры

Самой популярной мобильной игрой в последнем квартале 2019 года стала Call of Duty: Mobile, второе место занимает Sand Balls. В топ-10 также вошли PUBG Mobile и Mario Kart Tour.



Самые популярные игры 2019 года

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