Google вводит новые правила для производителей Android-смартфонов: каких изменений ждать

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Google сделает функцию управления жестами обязательной для всех производителей смартфонов
Google сделает функцию управления жестами обязательной для всех производителей смартфонов / unsplash.com

Система управления жестами в Android 10 получила немало критики от пользователей, однако компания Google планирует установить ее по умолчанию в устройствах под управлением мобильной ОС. В соответствии с новой утечкой, новый способ управления будет обязательным для всех производителей.

По данным ресурса 9to5Google, новая версия соглашения для OEM-производителей предусматривает использование нового интерфейса управления Google по умолчанию.

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Что известно о нововведениях? В новых устройствах с Android 10 из коробки должны предлагаться либо классический "трехкнопочный" интерфейс, либо навигация с помощью жестов, разработанная Google.

Как это работало раньше? Обычно желаемый способ управления можно выбрать во время первой загрузки системы, но по новым правилам, кастомных версий систем навигации при стартовых настройках гаджета не предлагаться не будет. Для их активации пользователям придется копаться в настройках.


В новых смартфонах обязательным будет управление жестами

Компания не запрещает использовать собственные разработки, но серьезно ограничивает возможности вендоров в продвижении неофициальных функций навигации, разработанных для модифицированных версий Android.

Как это реализуют? Для аппаратов, которые были обновлены до Android 10 с более старой версии, Google рекомендует сохранить режим навигации с "таблеткой", который использовали в Andriod 9.0 Pie. Более новые устройства, которые получат новейшую версию мобильной ОС на заводе, не смогут использовать такое решение.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Android Google
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