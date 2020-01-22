Google выпустила конверт для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google разработала три экспериментальных приложения, которые помогут бороться с зависимостью от смартфона. Таким образом компания развивает инициативу Digital Wellbeing по разумному использованию смартфонов.

Об этом передает издание Android Police. Одна из программ называется Envelope. Она предусматривает использование с телефоном специального конверта.

Важно: Опасность на Android: обнаружили 30 приложений для камеры, которые шпионят за пользователями

Такой конверт разработали для фирменного смартфона Google Pixel 3, но он подойдет и для других смартфонов. Исходный код Envelope доступен на Github, его можно отредактировать.

Шаблон листа можно распечатать на принтере. Далее в этот конверт нужно положить телефон и заклеить.

Конверт для борьбы с зависимостью от смартфона: видео

Что дает конверт

Он ограничивает немало функций гаджета, доступен только набор номеров. Будет также другая версия конверта для использования с камерой, но ее шаблон пока недоступен.

Правда, чтобы вернуть функциональность телефона, пользователю нужно будет каждый раз разрывать конверт. То есть, делать новый конверт каждый раз, когда потребуется какое-то приложение.

Другие приложения, которые ограничивают пользование смартфоном, это:

Activity Bubbles – помещает на обои смартфона пузырьки каждый раз, когда его касаются. Чем больше времени пользователь проводит в смартфоне – тем больше пузырьков.

Screen Stopwatch – динамические обои отчета времени, проведенного в смартфоне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно