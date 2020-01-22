24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Google выпустила конверт для борьбы с зависимостью от смартфона

30 Читати новину українською
Google выпустила конверт для борьбы с зависимостью от смартфона / Скриншот с видео

Компания Google разработала три экспериментальных приложения, которые помогут бороться с зависимостью от смартфона. Таким образом компания развивает инициативу Digital Wellbeing по разумному использованию смартфонов.

Об этом передает издание Android Police. Одна из программ называется Envelope. Она предусматривает использование с телефоном специального конверта.

Важно: Опасность на Android: обнаружили 30 приложений для камеры, которые шпионят за пользователями

Такой конверт разработали для фирменного смартфона Google Pixel 3, но он подойдет и для других смартфонов. Исходный код Envelope доступен на Github, его можно отредактировать.

Шаблон листа можно распечатать на принтере. Далее в этот конверт нужно положить телефон и заклеить.

Конверт для борьбы с зависимостью от смартфона: видео

Что дает конверт

Он ограничивает немало функций гаджета, доступен только набор номеров. Будет также другая версия конверта для использования с камерой, но ее шаблон пока недоступен.

Правда, чтобы вернуть функциональность телефона, пользователю нужно будет каждый раз разрывать конверт. То есть, делать новый конверт каждый раз, когда потребуется какое-то приложение.

Другие приложения, которые ограничивают пользование смартфоном, это:

  • Activity Bubbles – помещает на обои смартфона пузырьки каждый раз, когда его касаются. Чем больше времени пользователь проводит в смартфоне – тем больше пузырьков.
  • Screen Stopwatch – динамические обои отчета времени, проведенного в смартфоне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
сегодня
23852
Теги: Новости Техно Техно Google Pixel Google Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 15097
сегодня 10:09 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 15789
21 января 18:45 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 526
21 января 10:07 Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность
Анастасія Можаровська 656
20 января 09:06 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 976
Новости
Больше новостей
Залиште відгук