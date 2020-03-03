Google выпустила масштабное обновление для смартфонов Pixel: детали

В конце 2019 года компания Google перешла к пакетному обновлению операционной системы Android для смартфонов линейки Pixel. Новая версия апдейта под названием Pixel Feature Drop принесла владельцам фирменных комплектующих более десятка полезных функций.

Подробно о новых функциях

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В список нововведений, которые будут доступны пользователям смартфонов Google Pixel, вошли следующие функции.

Cards & Passes

Функция позволит получить быстрый доступ к банковским картам, билетам, посадочным талонам или другим картам с Google Pay одним длинным нажатием. Владельцы Google Pixel 4 также получат быстрый доступ к экстренным контактам и медицинской информации, хранящейся в приложении Personal Safety.

Позже такие возможности появятся в Android 11 и для других устройств.

Добавление скриншота посадочного талона в Google Pay

Одним нажатием посадочный талон со штрихкодом можно будет добавить в соответствующий сервис для дальнейшего использования.

Google Pay будет автоматически обновлять информацию о полете, а в день отлета талон можно будет вывести на экран долгим нажатием кнопки питания в приложении Cards & Passes.

Доступ к функции получат владельцы Google Pixel 3, Google Pixel 3a и Google Pixel 4 во всех странах, где поддерживается Google Pay.

Приостановка воспроизведения с помощью Motion Sense с помощью жеста без прикосновения к дисплею.

с помощью жеста без прикосновения к дисплею. Расписание включения темного интерфейса в соответствии с дневным и ночным циклом (настроить время переключения вручную пока нельзя).

в соответствии с дневным и ночным циклом (настроить время переключения вручную пока нельзя). Правила для звонков и сообщений.

Смартфон будет автоматически переходить в режимы "не беспокоить", "бесшумный" или "только вибрация" по расписанию, при подключении к выделенной сети Wi-Fi или при изменении местоположения пользователя.

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В ходе видеовызова можно демонстрировать движущиеся элементы дополненной реальности, реагирующие на мимику пользователя. Функция недоступна владельцам Google Pixel 2 и Google Pixel из-за высокой ресурсоемкости.

Увеличение селфи

В Google Pixel 4 можно будет активировать функцию, позволяющую делать "объемные" снимки в единую селф-камеру смартфона.

Идентификация ДТП

В приложении Personal Safety появится автоматическая регистрация факта попадания пользователя смартфона в ДТП и оповещения экстренных служб.

Кроме США, функция будет доступна в Австралии и Великобритании. Официально ее получат только владельцы Google Pixel 4, но APK-файл Personal Safety с Android 11 Developer Preview можно скачать и на другие модели линейки.

Live caption

Позволяет превратить в текст воспроизведенную на смартфоне аудиозапись в режиме реального времени. Функция уже доступна для большинства смартфонов Google Pixel, но с мартовским обновлением ее получат все пользователи гаджетов Google этой серии.

Пока предусмотрена поддержка только английского языка. Кроме того, функция недоступна для распознавания слов в музыке, во время телефонного разговора или VoIP-беседы.

Улучшенное распознавание долгого нажатия

По заверениям Google, теперь сильное длительное нажатие на экран позволит быстрее "получить помощь от приложений".

Адаптивные настройки яркости

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Яркость изображения будет автоматически увеличиваться при ярком внешнем освещении.

Новые функции на смартфонах Google Pixel – смотрите видео

Когда появятся новые функции

Распространение апдейта будет проводиться волнами. Владельцы смартфонов линейки Google Pixel смогут загрузить его в ближайшие дни в зависимости от региона использования.

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