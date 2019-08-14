Google выпустила новый шрифт: изображение

Компания Google представила новый шрифт, получивший название Lexend. Он предназначен для сервисов "Документы", "Таблицы" и "Презентации".

Как пишет издание TechCrunch, шрифт разработал дизайнер Томас Джокин.

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Новый шрифт он создал, основываясь на исследованиях профессора Бонни Шейвер-Трупа. Дизайнер взял стандартный шрифт без засечек и внес несколько изменений: расширил интервалы между символами и увеличил их контурные формы.

Google выпустила новый шрифт

Для чего нужен? Как пояснил автор, пользуясь Lexend люди смогут улучшить свою технику чтения и могут лучше воспринимать текст. По мнению дизайнера, Lexend воспринимается лучше, чем, например, Times New Roman.

Как установить? Чтобы подключить шрифт, нужно зайти во вкладку со шрифтами в "Документах", "Таблицах" или "Презентациях" и выбрать опцию "Больше шрифтов". Далее Lexend нужно найти через поиск и добавить необходимые начертания.

Как установить Lexend

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