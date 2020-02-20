Google выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков: особенности ОС

Обычно Google выпускает первые сборки новых версий мобильной операционной системы Android в начале весны, однако в этом году компания неожиданно изменила "традиции". Дебютная бета-версия Android 11 для разработчиков появилась в сети без громкого анонса и уже доступна для загрузки.

Особенности новой ОС

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Оптимизация интерфейса

Список ключевых особенностей новой ОС включает изменения, направленные на оптимизацию интерфейса гибких смартфонов и гаджетов с экранами нестандартных конфигураций, сообщает 9to5google.



Оптимизировали интерфейс для смартфонов с нестандартными дисплеями

Кодирование видео

В Android 11 появились улучшенные алгоритмы кодирования видео с низкой задержкой для стриминговых сервисов, в том числе при передаче данных в сетях 5G.

Чаты

В числе визуальных модификаций UI – плавающие "пузыри" для быстрого доступа к чатам, позволяющие легко вести несколько разговоров одновременно. Также предусмотрена возможность вывода отдельных сообщений для каждой из бесед в мессенджерах.

Приложения

Новая функция Smart Hotseat автоматически заполняет пустые места на главном экране ярлыками приложений, которые чаще всего использует пользователь, для удобства их запуска.



Пример работы функции Smart Hotseat

Разрешения в приложениях

Обновленный режим предоставления разрешений при доступе к микрофону, камере и данным о геолокации позволит детально контролировать возможности фоновой активности установленных приложений. В частности, отдельным программам можно будет выдавать разовый доступ, а после двух отказов пользователь сможет отключить соответствующий запрос.

Функция Scoped Storage позволит приложениям запрашивать доступ только к отдельным файлам вместо всей файловой системы.

Запись экрана и управление жестами

Также предусмотрена возможность записи экрана. Для управления жестами появилась встроенная "инструкция", которая будет подсказывать пользователю, как именно управлять той или иной функцией.



Запись дисплея

Изменилась и работа системы уведомлений – посмотреть журнал записей и управлять им можно средствами самой системы, не используя сторонние утилиты.



Журнал записей



Журнал записей

Кроме того, появилась тонкая настройка чувствительности жестов в разных частях дисплея – это позволит настроить интерфейс смартфона под себя.



Настройка чувствительности дисплея

Реверсивная зарядка

Функция Battery Share позволяет смартфонам с поддержкой реверсивной зарядки делиться электроэнергией с другими устройствами. Подобная возможность уже реализована во многих моделях, но на этот раз организована на уровне ОС.

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Частота обновления дисплея

Еще одно нововведение, предназначенное для разработчиков – режим отображения текущей частоты обновления изображения на дисплее.



Отображение частоты обновления дисплея

Bluetooth

В новой версии Android модуль Bluetooth останется включенным даже при активации режима "в самолете". Такая опция будет полезна для пользователей TWS-наушников и другой периферии сети.



Bluetooth будет работать даже с включенным режимом "В самолете"

Темная тема

Включение темного интерфейса теперь можно настроить в зависимости от освещенности или по расписанию.

Другие особенности

Большинство других функций первой "беты" Android 11 предназначены для разработчиков – в их список входят расширенные возможности отправки сообщений об ошибках и другие настройки.

Где скачать

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Готовая сборка Android 11 Developer Preview 1 уже доступна для загрузки. Установить бета-версию новой ОС можно на смартфоны линеек Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, и Pixel 4.

Как установить бета-версию Android 11 Developer – смотрите видео

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