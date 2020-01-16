Google назвала дату закрытия магазина приложений Chrome

Еще три года назад Google заявила о планах отказаться от приложений, опубликованных в магазине Chrome Web Store. В компании считают, что будущее за PWA-разработками с мгновенным запуском. Сейчас же в Google вспомнили о своем обещании и объявили дату окончательного прекращения поддержки фирменного магазина.

Программа по отказу от магазина Chrome Web Store вступит в активную стадию уже через несколько месяцев, когда Google полностью откажется от приема новых приложений для публикации, сообщает Androidepolice.

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Когда закроют магазин приложений

В течение года компания прекратит поддержку приложений, а уже к 2022 году они полностью исчезнут из браузера Chrome и операционной системы Chrome OS.

Хронология событий, которой будет придерживаться Google, выглядит так:

Март 2020 : Chrome Web Store больше не будет принимать новые приложения. Разработчики смогут обновлять уже опубликованные вплоть до июня 2022 года.

: Chrome Web Store больше не будет принимать новые приложения. Разработчики смогут обновлять уже опубликованные вплоть до июня 2022 года. Июнь 2020 : Прекращение поддержки приложений Chrome на Windows, Mac, Linux. Владельцы Chrome Enterprise и Chrome Education смогут пользоваться приложениями до декабря 2020 года.

: Прекращение поддержки приложений Chrome на Windows, Mac, Linux. Владельцы Chrome Enterprise и Chrome Education смогут пользоваться приложениями до декабря 2020 года. Декабрь 2020 : Окончание прекращении поддержки Chrome Apps на Linux, Mac и Windows.

: Окончание прекращении поддержки Chrome Apps на Linux, Mac и Windows. Июнь 2021 года : Отказ от API NaCl, PNaCl и PPAPI. Прекращение поддержки приложений Chrome Apps на платформе Chrome OS с пролонгацией для владельцев Chrome Enterprise и Chrome Education.

: Отказ от API NaCl, PNaCl и PPAPI. Прекращение поддержки приложений Chrome Apps на платформе Chrome OS с пролонгацией для владельцев Chrome Enterprise и Chrome Education. Июнь 2022 года: Окончательный отказ от Chrome Apps.

При этом Google отметила, что все изменения, связанные с приложениями Chrome, никак не повлияют на категорию расширений, которую компания по-прежнему считает перспективной.

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