24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Google назвала дату закрытия магазина приложений Chrome

34 Читати новину українською
Магазин приложений Chrome таки закроют / Иллюстративное фото

Еще три года назад Google заявила о планах отказаться от приложений, опубликованных в магазине Chrome Web Store. В компании считают, что будущее за PWA-разработками с мгновенным запуском. Сейчас же в Google вспомнили о своем обещании и объявили дату окончательного прекращения поддержки фирменного магазина.

Программа по отказу от магазина Chrome Web Store вступит в активную стадию уже через несколько месяцев, когда Google полностью откажется от приема новых приложений для публикации, сообщает Androidepolice.

Не пропустите: Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут

Когда закроют магазин приложений

В течение года компания прекратит поддержку приложений, а уже к 2022 году они полностью исчезнут из браузера Chrome и операционной системы Chrome OS.

Хронология событий, которой будет придерживаться Google, выглядит так:

  • Март 2020: Chrome Web Store больше не будет принимать новые приложения. Разработчики смогут обновлять уже опубликованные вплоть до июня 2022 года.
  • Июнь 2020: Прекращение поддержки приложений Chrome на Windows, Mac, Linux. Владельцы Chrome Enterprise и Chrome Education смогут пользоваться приложениями до декабря 2020 года.
  • Декабрь 2020: Окончание прекращении поддержки Chrome Apps на Linux, Mac и Windows.
  • Июнь 2021 года: Отказ от API NaCl, PNaCl и PPAPI. Прекращение поддержки приложений Chrome Apps на платформе Chrome OS с пролонгацией для владельцев Chrome Enterprise и Chrome Education.
  • Июнь 2022 года: Окончательный отказ от Chrome Apps.

При этом Google отметила, что все изменения, связанные с приложениями Chrome, никак не повлияют на категорию расширений, которую компания по-прежнему считает перспективной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
сегодня
2709
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Интернет Новости Техно Google Chrome Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 592
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 205
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 129
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 90
14 января 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 4463
Новости
Больше новостей
Залиште відгук