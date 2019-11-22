Google заплатит 1,5 миллиона долларов за обнаружение уязвимостей в смартфонах Pixel

Компания Google регулярно обновляет системы безопасности операционной системы Android своих смартфонов линейки Pixel. Поисковик объявил об увеличении вознаграждения за выявление уязвимостей в смартфонах Google Pixel.

Что известно о программе вознаграждений Android Security Rewards

Программа Android Security Rewards затрагивает смартфоны семейства Google Pixel (кроме Pixel 4 на данный момент), и предусматривает выплаты за обнаруженные уязвимости в системе безопасности их прошивок, сообщает Android Police.

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Например, за выявление полной цепочки удаленного кода, компрометирующего чип безопасности Titan M предусмотрена награда в 1 миллион долларов. А если "дыру" найдут в предыдущей версии сборки до ее релиза, сумма выплаты может составить максимально возможные 1,5 миллиона долларов.

Кроме уязвимостей, связанных с чипом Titan M, компания добавила в программу новые "номинации". При выявлении возможностей кражи данных или обхода экрана блокировки пользователь может получить до 500 000 долларов в зависимости от категории уязвимости.

Сколько Google уже выплатила хакерам

По данным Google, только в рамках программы Android Security Rewards уже выплатили более 4 миллиона долларов В среднем каждый из добровольных тестировщиков в этом году получил по 15 000 долларов, что на 20% больше, чем в прошлом.

Новая "система вознаграждения для хакеров" начинает действовать от 22 ноября 2019 года. С правилами участия в программе и размерами гонораров можно ознакомиться на официальном сайте Google.

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