Google запускает сервис Play Pass: что о нем известно

Компания Google объявила о запуске сервиса Play Pass – платной подписки на игры и приложения Google Play без рекламы и встроенных покупок. Пользователи получат возможность бесплатно ознакомиться с возможностями нового сервиса в течение испытательного периода и оформить "абонемент" со скидкой в течение первого года работы.

Что известно о новом сервисе? Сервис предоставляет доступ к более чем 350 играм и приложениям, опубликованным в Google Play, без встроенных баннеров и микротранзакций, сообщается в официальном блоге компании.

В ранее загруженных приложениях, входящих в подписку, будет разблокирован весь доступный контент. В список не включены популярные игры и софт, включая Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic и AccuWeather, LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old man's Journey и много других. Список доступных тайтлов будет пополняться ежемесячно.

Семейный доступ. Пользователи семейного доступа в Google Play могут делиться подпиской Play Pass с пятью другими членами семьи, каждый из которых получит индивидуальный доступ к Play Pass независимо от активности других. Для удобства навигации игры и программы, которые входят в подписку, будут отмечены в магазине специальным логотипом в форме билета.

Доступность. Сервис доступен на мобильных устройствах, ноутбуках и планшетах с Android 4.4 и выше, а также Google Play версии 16.6.25 и новее. Запуск Google Play Pass состоится до конца сентября.

Цена. Всем пользователям будет доступна 10-дневная пробная подписка, в течение первых 12 месяцев стоимость подписки составит 1,99 доллара в месяц, потом 4,99 доллара в месяц. На момент релиза сервис станет доступен на территории США, дата запуска в других регионах будет объявлена позже.

