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Google запустил антикарантинний дудл-марафон с интерактивными играми

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Google запустил дудл-марафон
Google запустил дудл-марафон / Google

Google понимает, что карантин продолжается, а людям уже давно скучно. Поэтому поисковик воспользовался модной тенденцией и запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля. Об этом рассказали в УНН.

Обратите внимание День Земли: Google создал тематический дудл, а также игру

Дудл-марафон: в какие интерактивные игры можно будет сыграть на карантине

  • Первый дудл – впервые опубликован в 2017 году. Игрок должен прописывать алгоритм ходов для персонажа – кролика. Посвященй дудл 50-летию создания языков программирования для детей.

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Первый интерактивный дудл марафона уже опубликован / Скриншот

  • Второй дудл дает возможность устроить соревнования по крикету с улитками.
     
  • Третий – можно будет попробовать создавать цветомузыку.
     
  • Четвертый дудл научит игре на терменвоксе (это особый музыкальный инструмент – будет интересно).
     
  • Пятый дудл – игра, где главными героями являются садовые гномы.
     
  • Шестой – сложная задача: нужно будет помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев ("Шкала Сковила" – не слышали? Загуглите) избавиться от "пожара" во рту с помощью мороженого.
     
  • Седьмой дудл – красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями в сети.
     
  • Восьмая игра – мистическая приключение, где надо побеждать призраков с помощью рисунков.
     
  • Девятый дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.
     
  • Десятый дудл, завершающий – непревзойденная классика, Pac-Man.

Добавим, что с начала апреля Google активно занимается темой коронавируса. В частности, на специальной странице можно прочитать все о COVID-19 и коронавирусные советы.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Техно Интернет Новости Техно Google Дудл Новости Украины
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