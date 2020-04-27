Google запустил антикарантинний дудл-марафон с интерактивными играми
Google понимает, что карантин продолжается, а людям уже давно скучно. Поэтому поисковик воспользовался модной тенденцией и запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.
Интерактивные дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля. Об этом рассказали в УНН.
Обратите внимание День Земли: Google создал тематический дудл, а также игру
Дудл-марафон: в какие интерактивные игры можно будет сыграть на карантине
- Первый дудл – впервые опубликован в 2017 году. Игрок должен прописывать алгоритм ходов для персонажа – кролика. Посвященй дудл 50-летию создания языков программирования для детей.
Первый интерактивный дудл марафона уже опубликован / Скриншот
- Второй дудл дает возможность устроить соревнования по крикету с улитками.
- Третий – можно будет попробовать создавать цветомузыку.
- Четвертый дудл научит игре на терменвоксе (это особый музыкальный инструмент – будет интересно).
- Пятый дудл – игра, где главными героями являются садовые гномы.
- Шестой – сложная задача: нужно будет помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев ("Шкала Сковила" – не слышали? Загуглите) избавиться от "пожара" во рту с помощью мороженого.
- Седьмой дудл – красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями в сети.
- Восьмая игра – мистическая приключение, где надо побеждать призраков с помощью рисунков.
- Девятый дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.
- Десятый дудл, завершающий – непревзойденная классика, Pac-Man.
Добавим, что с начала апреля Google активно занимается темой коронавируса. В частности, на специальной странице можно прочитать все о COVID-19 и коронавирусные советы.