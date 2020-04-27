Google запустил антикарантинний дудл-марафон с интерактивными играми

Google понимает, что карантин продолжается, а людям уже давно скучно. Поэтому поисковик воспользовался модной тенденцией и запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля. Об этом рассказали в УНН .

Обратите внимание День Земли: Google создал тематический дудл, а также игру

Дудл-марафон: в какие интерактивные игры можно будет сыграть на карантине

Первый дудл – впервые опубликован в 2017 году. Игрок должен прописывать алгоритм ходов для персонажа – кролика. Посвященй дудл 50-летию создания языков программирования для детей.



Первый интерактивный дудл марафона уже опубликован / Скриншот

Второй дудл дает возможность устроить соревнования по крикету с улитками.



Третий – можно будет попробовать создавать цветомузыку.



Четвертый дудл научит игре на терменвоксе (это особый музыкальный инструмент – будет интересно).



Пятый дудл – игра, где главными героями являются садовые гномы.



Шестой – сложная задача: нужно будет помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев ("Шкала Сковила" – не слышали? Загуглите) избавиться от "пожара" во рту с помощью мороженого.



Седьмой дудл – красочное мексиканское бинго , в которое можно сыграть с друзьями в сети.



Восьмая игра – мистическая приключение, где надо побеждать призраков с помощью рисунков.



Девятый дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея .



Десятый дудл, завершающий – непревзойденная классика, Pac-Man.