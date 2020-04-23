Google запустит в Кении коммерческий сервис раздачи интернета из стратосферы

В ближайшие несколько недель жители сельских районов Кении первыми в мире смогут подключиться к мобильному высокоскоростному интернету через воздушные шары, что висят в стратосфере. Регуляторы уже одобрили запуск сервиса Loon, являющегося дочерней компанией Alphabet. Сейчас продолжаются последние приготовления до начала предоставления телеком-услуг.

Заручившись поддержкой местного провайдера Telkom Kenya проект Loon планирует предоставить сельским жителям страны стабильный доступ к скоростному интернету без необходимости использования спутников или строительства наземных вышек, пишет TechCrunch.

Интересно МИД будет заниматься наполнением Википедии об Украине

Как все будет работать

Для того чтобы оказаться в стратосфере над Кенией, воздушные шары стартовали из Пуэрто-Рико или Невады и проплыли воздушными течениями по кратчайшему маршруту, разработанному автоматической навигационной системой Loon.

Достигнув места назначения, тот же алгоритм машинного обучения обеспечивает сохранение относительно стабильного пребывания над зоной покрытия. Для этого шары движутся вверх и вниз, ловя воздушные течения.

Старт проекта

Project Loon появился в 2011 году в рамках экспериментального подразделения Google (а затем Alphabet) – Project X. Основная идея заключалась в том, чтобы создать флот аэростатов с антеннами, который поднимется на 20 000 метров и, следуя воздушным течениям, будет обеспечивать покрытие интернетом на площади в 3000 кв. км.

Интересный факт! Летом прошлого года один из аэростатов Project Loon установил рекорд по времени пребывания в воздухе. Он был запущен в ноябре 2018 года через Пуэрто-Рико и провел 223 дня в стратосфере. Примерно половина этого времени ушла на то, чтобы облететь вокруг земного шара, а еще 140 дней пуля висела в воздухе над определенными точками западного побережья Южной Америки.

В 2015 году состоялись успешные испытания воздушных шаров, раздающих 4G над Род-Айленду (США). В 2018 году проект, ставший в то время отдельной дочерней компанией Alphabet, заключил первый коммерческий контракт на обеспечение интернетом отдаленных районов Кении.

Почему именно Кения

В Кении, расположенной на восточном побережье Африки, находятся одни из самых посещаемых заповедников в мире – Масаи Мара-Национальный парк Амбосели. В крупнейших городах Найроби и Момбаса существует стабильное подключение к интернету, однако многие сельские общины по-прежнему не имеют доступа к сети.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно