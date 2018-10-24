Google заставили позволить инсталляцию сторонних магазинов приложений

Европейская антимонопольная комиссия постановила, что компания Google не имеет права препятствовать пользователям устанавливать и использовать магазины приложений, которые отличаются от Google Play, на свои Android-устройства.

Об этом сообщает PocketNow.

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А все началось с того, что антивирус Google Play Protect препятствовал установлению на Android-смартфоны магазина приложений Aptoide, называя его вредным и самопроизвольно удаляя установочный файл из памяти. Тогда руководство Aptoide обратилось к европейскому регулятору с жалобой на действия Google, в которых усматриваются признаки препятствования развитию конкуренции на рынке.

По словам представителей истца, запрет на препятствование установлению распространяется не только на Aptoide, но и на другие магазины приложений, и действует на территории 82 стран, включая все страны европейского экономического пространства, а также США, Великобританию и Индию.



Магазин приложений Aptoide

Решение, вынесенное Европейской антимонопольной комиссией позволит Aptoide увеличить аудиторию активных пользователей не менее чем на 2,2 миллиона, прогнозируют представители магазина. Это серьезная цифра даже по меркам Google Play, и поисковик это прекрасно понимает.

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Именно поэтому поисковый гигант всячески препятствовал установлению клиента для доступа к одноименной платформе дистрибуции приложений.

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