Google заставит производителей сертифицировать игровые смартфоны: что это означает

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Google заставит производителей сертифицировать игровые смартфоны
Google заставит производителей сертифицировать игровые смартфоны / Digital Trends

Игровые смартфоны уже выделились в отдельную нишу, однако вскоре им придется доказывать свое звание геймерских устройств. Так как корпорация Google планирует сделать обязательную сертификацию данной категории Android-устройств.

Первые задокументированные упоминания о новой программе Google обнаружили в утечке документа Google Mobile Services (GMS) версии 7.0, говорится на сайте XDA-Developers.

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Какие требования будут выдвигаться к геймерским смартфонам? Один из его разделов детально описывает дополнительные требования к сертификации игровых Android-устройств. В частности, такие гаджеты должны пройти последние тесты на соответствие требованиям OpenGL ES и Vulkan.


Программа Google по сертификации геймерских смартфонов

Кроме того, смартфон должен выделять под игровые задачи минимум 2,3 ГБ оперативной памяти, которая после запуска других приложений не будет использоваться для нужд системы и фоновых процессов. Упоминается и необходимость предоставлять разработчикам игровых приложений доступ ко всем ядрам процессора, чтобы избежать потери производительности при запуске "тяжелых" приложений.

via GIPHY

Что от этого получит пользователь? Таким образом, сертифицированные устройства смогут обеспечить лучший игровой опыт, а пользователи смогут играть в ресурсоемкие игры на своих устройствах. Кроме того, такой ход позволит систематизировать геймерские смартфоны.

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Дата запуска программы. Указанную программу сертификации Google пока не анонсировала, но, по данным инсайдеров, подготовка к публикации новой редакции GMS уже ведется. Дата появления первых сертифицированных игровых смартфонов неизвестна.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Google Игры
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