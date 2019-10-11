Google засветила название новой версии операционной системы Android

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Google засветила название новой версии операционной системы Android
Google засветила название новой версии операционной системы Android / Фото из свободных источников

Еще не все модели смартфонов получили свежую прошивку на базе Android 10, а в сети уже появилось упоминание официального названия будущей ОС от Google. Источником "утечки" стала сама корпорация, которая засветила название новинки с графиком будущего саммита разработчиков.

Название нового "зеленого робота" удалось узнать из названия одной из будущих конференций: "Подготовка к использованию механизма Scoped Storage в Android 11", говорится на сайте 9to5google.

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С момента перехода на новую схему названий версий мобильной ОС Google это упоминание стало первым подтверждением работы над новой ревизией Android.


Как будет называться следующая версия ОС Android

Ожидается, что Google представит Android 11 без кодового имени. В базе данных AOSP ранее были замечены отсылки к Android R, но в компании уточнили, что внутренние наименования теперь будут использоваться только во время цикла разработки.

Дата выхода. Особенности дизайна и функциональности, а также дата появления тестовых сборок 11-й версии мобильной операционной системы неизвестны.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google Android Новости Техно Техно Интернет
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