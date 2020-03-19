GoogleTranslate получил функцию транскрипции устной речи в текст

Приложение GoogleTranslate для Android отныне имеет возможность преобразовывать аудио в текст. Следовательно, приложение от Google сможет переводить на ходу с одного языка на другой большой объем текста и фиксировать его.

Начиная с 18 марта, пользователи могут воспользоваться программой Android Google Translate для транскрипции речи, сообщается в блоге разработчиков Google.

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Какие языки доступны для перевода

Поскольку функция транскрипции для Google Translate реализована недавно, сейчас для перевода доступны только несколько языков:

Английский;

Французский;

Немецкий;

Хинди;

Португальский;

Русский;

Испанский;

Тайский.

Как работает функция транскрипции

Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью необходимо нажать на отдельную кнопку, которая появилась в приложении.



Также можно выбрать желаемые настройки текста транскрипции такие как размер текста

Разработчики отмечают, что сейчас функция транскрибирования лучше будет работать в спокойном окружении. В других ситуациях приложение все равно сделает все возможное, чтобы уловить суть сказанного.

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