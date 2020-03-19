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GoogleTranslate получил функцию транскрипции устной речи в текст

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Приложение GoogleTranslate для Android отныне имеет возможность преобразовывать аудио в текст. Следовательно, приложение от Google сможет переводить на ходу с одного языка на другой большой объем текста и фиксировать его.

Начиная с 18 марта, пользователи могут воспользоваться программой Android Google Translate для транскрипции речи, сообщается в блоге разработчиков Google.

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Какие языки доступны для перевода

Поскольку функция транскрипции для Google Translate реализована недавно, сейчас для перевода доступны только несколько языков:

  • Английский;
  • Французский;
  • Немецкий;
  • Хинди;
  • Португальский;
  • Русский;
  • Испанский;
  • Тайский.

Как работает функция транскрипции

Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью необходимо нажать на отдельную кнопку, которая появилась в приложении.


Также можно выбрать желаемые настройки текста транскрипции такие как размер текста

Разработчики отмечают, что сейчас функция транскрибирования лучше будет работать в спокойном окружении. В других ситуациях приложение все равно сделает все возможное, чтобы уловить суть сказанного.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Google Смартфоны Приложения
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