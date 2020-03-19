GoogleTranslate получил функцию транскрипции устной речи в текст
Приложение GoogleTranslate для Android отныне имеет возможность преобразовывать аудио в текст. Следовательно, приложение от Google сможет переводить на ходу с одного языка на другой большой объем текста и фиксировать его.
Начиная с 18 марта, пользователи могут воспользоваться программой Android Google Translate для транскрипции речи, сообщается в блоге разработчиков Google.
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Какие языки доступны для перевода
Поскольку функция транскрипции для Google Translate реализована недавно, сейчас для перевода доступны только несколько языков:
- Английский;
- Французский;
- Немецкий;
- Хинди;
- Португальский;
- Русский;
- Испанский;
- Тайский.
Как работает функция транскрипции
Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью необходимо нажать на отдельную кнопку, которая появилась в приложении.
Также можно выбрать желаемые настройки текста транскрипции такие как размер текста
Разработчики отмечают, что сейчас функция транскрибирования лучше будет работать в спокойном окружении. В других ситуациях приложение все равно сделает все возможное, чтобы уловить суть сказанного.
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