Госдума РФ окончательно приняла закон об изоляции интернета

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Закон об изоляции интернета в России - принят 16 апреля 2019
В России приняли закон об изоляции интернета / Фото из открытых источников

Госдума России 16 апреля приняла закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России. Закон предусматривает изоляцию российского сегмента интернета.

Согласно этому закону, российские власти смогут контролировать точки соединения интернета в стране с внешним миром, говорится на официальном сайте Госдумы РФ.

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Что предусматривает закон? Власти России считают, что закон сделает невозможным опасность масштабных кибератак со стороны стран Запада. Поэтому рунет будет отключен от мировой сети только в чрезвычайных ситуациях. Россияне не могут критиковать в сети действия власти, или же высказываться против конкретного политика. По мнению законодателей, материалы, которые оскорбили власть, автоматически является фейковый.

В законе прописана возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать изолированно, если операторы связи не смогут подключиться к корневым серверам интернета за рубежом.

Отвечать за функционирование интернета в стране будет Роскомнадзор.

Что такое Роскомнадзор?Это федеральный орган исполнительной власти России, фактически выполняет функции цензуры относительно средств массовой информации и интернета.

Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, однако отдельные его положения будут действовать с 1 января 2021 года. Затраты на выполнение закона предварительно оценивается в 30 млрд рублей.

Россияне не в восторге от такого закона. В трех городах России активисты собрались на митинги за свободу интернета и против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента. В Москве самый масштабный – участие в нем приняло не менее 15 тысяч человек не обошлось без абсурдных задержаний.

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Теги: Новости России Новости политики Новости Техно Техно Интернет Законодательство СМИ Медиа Цензура
Источник: 24 канал
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