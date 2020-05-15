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Госкосмос запускает акселератор стартапов Yangel: отбор и финансирование

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Госкосмос ищет новые идеи
Госкосмос ищет новые идеи / nat-geo

Государственное космическое агентство решило развивать украинские космические стартапы. Для этого запускают акселератор Yangel Big Bang, который будет отбирать космические стартапы, а лучшие идеи получат финансирование.

Об этом сообщили в Государственном космическом агентстве Украины. Отбор проектов начался 14 мая. Полноценно Yangel Big Bang заработает осенью 2020 года.

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На кого рассчитана программа

Агентство будет искать команды, которые готовы работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Стартапы пройдут краш-тест идей. Команды, которые покажут лучшие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.

Далее эксперты помогут провести подготовку первого питча (словесное изложение бизнес-плана), а также проверят и протестируют гипотезы, подготовят презентации и будут предоставлять советы по бизнес-модели и маркетингу.

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Заявку уже можно подать на сайте / Скриншот

Кроме того, акселератор поможет участникам команд подтянуть английский язык и научиться правильно общаться с инвесторами.

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Какие идеи ищут

Агенство ищет команды, работающие над одной из таких тем:

Спутники:

  • Дизайн и изготовление спутников
  • Дистанционное зондирование Земли
  • Спутниковые телекоммуникационные технологии, в частности M2M и межспутніиковые коммуникации
  • Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников
  • Аналитические продукты, использующие спутниковые данные
  • Визуализация спутниковых данных

Запуски и полеты:

  • Дизайн и изготовление ракет
  • Беспилотники и суборбитальные аппараты
  • Доставка груза на орбитальные станции
  • Новые материалы и энергетика
  • Авионика
  • Подготовка астронавтов

Космос на Земле:

  • Наземные станции приема сигнала
  • Космодромы
  • Хранение, передача и шифрование информации с космоса

Новые горизонты:

  • Добыча ресурсов в космосе
  • Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы
  • Космический туризм
  • Колонизация планет Солнечной системы
  • Робототехника в космосе
  • Образование и популяризация

Где подать заявку

Чтобы попасть на отбор, нужно подготовить презентацию продукта и пройти интервью с координаторами. Заявку можно подать по ссылке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Космос
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