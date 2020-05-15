Госкосмос запускает акселератор стартапов Yangel: отбор и финансирование
Государственное космическое агентство решило развивать украинские космические стартапы. Для этого запускают акселератор Yangel Big Bang, который будет отбирать космические стартапы, а лучшие идеи получат финансирование.
Об этом сообщили в Государственном космическом агентстве Украины. Отбор проектов начался 14 мая. Полноценно Yangel Big Bang заработает осенью 2020 года.
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На кого рассчитана программа
Агентство будет искать команды, которые готовы работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Стартапы пройдут краш-тест идей. Команды, которые покажут лучшие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.
Далее эксперты помогут провести подготовку первого питча (словесное изложение бизнес-плана), а также проверят и протестируют гипотезы, подготовят презентации и будут предоставлять советы по бизнес-модели и маркетингу.
Заявку уже можно подать на сайте / Скриншот
Кроме того, акселератор поможет участникам команд подтянуть английский язык и научиться правильно общаться с инвесторами.
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Какие идеи ищут
Агенство ищет команды, работающие над одной из таких тем:
Спутники:
- Дизайн и изготовление спутников
- Дистанционное зондирование Земли
- Спутниковые телекоммуникационные технологии, в частности M2M и межспутніиковые коммуникации
- Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников
- Аналитические продукты, использующие спутниковые данные
- Визуализация спутниковых данных
Запуски и полеты:
- Дизайн и изготовление ракет
- Беспилотники и суборбитальные аппараты
- Доставка груза на орбитальные станции
- Новые материалы и энергетика
- Авионика
- Подготовка астронавтов
Космос на Земле:
- Наземные станции приема сигнала
- Космодромы
- Хранение, передача и шифрование информации с космоса
Новые горизонты:
- Добыча ресурсов в космосе
- Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы
- Космический туризм
- Колонизация планет Солнечной системы
- Робототехника в космосе
- Образование и популяризация
Где подать заявку
Чтобы попасть на отбор, нужно подготовить презентацию продукта и пройти интервью с координаторами. Заявку можно подать по ссылке.
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