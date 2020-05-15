Госкосмос запускает акселератор стартапов Yangel: отбор и финансирование

Государственное космическое агентство решило развивать украинские космические стартапы. Для этого запускают акселератор Yangel Big Bang, который будет отбирать космические стартапы, а лучшие идеи получат финансирование.

Об этом сообщили в Государственном космическом агентстве Украины. Отбор проектов начался 14 мая. Полноценно Yangel Big Bang заработает осенью 2020 года.

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На кого рассчитана программа

Агентство будет искать команды, которые готовы работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Стартапы пройдут краш-тест идей. Команды, которые покажут лучшие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.

Далее эксперты помогут провести подготовку первого питча (словесное изложение бизнес-плана), а также проверят и протестируют гипотезы, подготовят презентации и будут предоставлять советы по бизнес-модели и маркетингу.

Заявку уже можно подать на сайте / Скриншот

Кроме того, акселератор поможет участникам команд подтянуть английский язык и научиться правильно общаться с инвесторами.

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Какие идеи ищут

Агенство ищет команды, работающие над одной из таких тем:

Спутники:

Дизайн и изготовление спутников

Дистанционное зондирование Земли

Спутниковые телекоммуникационные технологии, в частности M2M и межспутніиковые коммуникации

Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников

Аналитические продукты, использующие спутниковые данные

Визуализация спутниковых данных

Запуски и полеты:

Дизайн и изготовление ракет

Беспилотники и суборбитальные аппараты

Доставка груза на орбитальные станции

Новые материалы и энергетика

Авионика

Подготовка астронавтов

Космос на Земле:

Наземные станции приема сигнала

Космодромы

Хранение, передача и шифрование информации с космоса

Новые горизонты:

Добыча ресурсов в космосе

Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы

Космический туризм

Колонизация планет Солнечной системы

Робототехника в космосе

Образование и популяризация

Где подать заявку

Чтобы попасть на отбор, нужно подготовить презентацию продукта и пройти интервью с координаторами. Заявку можно подать по ссылке.

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